CoCo Vandeweghe (b) a meccs után már lekezelt Babos Tímeával (j). Fotó: Andy Brownbill/AP

Tízezer dollár büntetést kapott CoCo Vandeweghe, a női verseny tizedik kiemeltje, akit Babos Tímea győzött le 7:6, 6:2 arányban. Vandeweghe a vereség után trágár megjegyzésekkel illette a magyar teniszezőt.

A tavaly Ausztráliában és a US Openen is elődöntős amerikai azzal védekezett, hogy a magyar riválisa túlzottan ünnepelt. Ezért sértegette, és vágta földhöz az ütőjét. (Via MTI)