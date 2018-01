Családja szerint Tom Petty véletlenül adagolta túl a gyógyszereit, a halottkém szerint sem szívroham végzett vele

A halottkém jelentése szerint Tom Petty tavaly ősz halálát nem szívroham okozta, ahogy azt korábban gondolták, hanem az, hogy

véletlenül túladagolta a gyógyszereit.

A zenész szervezetében többféle opioidot is találtak, és családja közleményben erősítette meg, hogy Petty tényleg többféle fájdalomcsillapítót is szedett, mert annak ellenére is koncertezett, hogy iszonyatos csípőfájdalmai voltak. Halála előtt nem sokkal állapota súlyosbodott, ezért egyre több gyógyszert szedett, valószínűleg ezek a szerek okozták a halálát is, hiszen érdemi kontroll nélkül, saját belátása szerint fogyasztotta őket.

Petty szervezetében a többféle fentanilt és oxikodont is találtak (ezek opioidok) emellett temazepámot és alprazolámot (ezek nyugtatók), valamit citaloprámot (ami antidepresszáns). Ezek együtt okozták az énekes több szervének leállását, majd halálát is, amit így balesetnek minősítettek.



Az Egyesült Államokban egyre több probléma van a fentanillal, a készítmény elterjedése több elemzés szerint is országos egészségügyi krízishelyzetet idézett elő. 2016-ban ezt a szert adagolta túl Prince is. (CNN)