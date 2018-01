Közmunkások pucolták a diót az ország 26. leggazdagabb emberéhez kötődő cégnek

Szabó Miklós Debrecen leggazdagabb embere, a leggazdagabb magyarok listáján pedig a 26. helyen áll 42 milliárdos vagyonnal. Tudja is jól, hol lehet megfogni a pénzt: a Hír TV Célpont című műsora szerint a Szabó családjához tartozó egyik cég, a Tranzit Dió Kft. közmunkásokkal pucoltatta a diót Szabolcsban.

A cég az önkormányzatokkal szerződött, nekik fizetett munkadíjat, az önkormányzat pedig megtarthatta ezt a pénzt, a közmunkások kb. 80 ezres bérét ugyanis az állam fizeti.

Miután a Célpont stábja felkereste az érintett falvakat, Tranzit Dió Kft. vezetői felhívták az önkormányzatokat, hogy azonnal fejezzék be a diópucolást és tüntessék el a nyomokat. Gyügyén például iskolapadok gyártására fogják be ezentúl a közmunkásokat. (via 24.hu)