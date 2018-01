15 évesen a CIA igazgatójának adta ki magát a brit tini, titkos iráni és afganisztáni iratokhoz is hozzáfért

Afganisztáni és iráni hírszerzési információkhoz is hozzáfért évekkel ezelőtt az akkor 15 éves brit fiatal, aki Leicestershireben lévő otthonából adta ki magát többek között a CIA vezetőjének. A vádirat szerint annyira aprólékosan tudta felépíteni a kinézett személyek online profilját, hogy azzal képes volt átjutni komolyabb biztonsági szűrökön is.

Kane Gamble tárgyalása tavaly ősszel indult, a fiatalt azzal vádolják, hogy magát magasrangú hivatalnokoknak kiadva bejutott az FBI és a CIA vezetőinek számítógépeibe is.



Gamble többek között a CIA korábbi igazgatójának, John Brennannak adta ki magát, és sikerült elérnie, hogy a távolból hozzáférhessen a gépéhez. Ugyanígy, az FBI helpdeskeseit is sikerült meggyőznie arról, hogy ő Mark Giuliano, az egykori igazgatóhelyettes, és hozzáférést biztosítottak a gépéhez.

Miután bejutott a kinézett áldozatok rendszereibe, a fiatal mindent megtett, hogy keresztbe tegyen nekik: személyes információkat pakolt ki a netre, pornót töltött le a gépükre, átvette az irányítást a tabletjeik fölött.

Az ügyészség elmondása szerint a brit fiatal azt vallotta, hogy nagyon elege volt abból, hogy mennyire korrupt az amerikai kormány, és úgy döntött, tenni akar valamit. 2015-ben hozták létre a Crackas With Attitude (CWA) csoportot, amit sokáig hackereként kezeltek, de valójában "social engineering"-ben utaztak: azaz az elérhető információk alapján megkonstruálták egy-egy személy profilját, majd erre építve újabb és újabb információkhoz fértek hozzá, addig építve így az online kamuprofilt, amíg igazán értékes dolgokhoz is hozzá tudtak jutni.

Jellemzően ügyfélszolgálatokat és helpdeskeket hívnak fel, felhasználva a már meglévő információkat, hogy lehetőleg minél több új adat birtokába jussanak.

Gamble tíz vád esetében bűnösnek vallotta magát. A tárgyalás során kiderült, hogy elsőnek a CIA igazgatóját célozta: előbb azt internetszolgálatójától kezdett el információkat kinyerni, és idővel el tudta érni, hogy megváltoztassák a férfi pinkódját. További kísérletezések után be tudott jutni Brennan emailfiókjába is, ekkor már a CIA-igazgató feleségének iPadjét is tudta a távolból irányítani.

Ekkor már nagyon érzékeny információkhoz is hozzáfért, többek között afganisztáni és iráni katonai és hírszerzési dokumentumokhoz. A most 18 éves fiatal később Twiterre és Wikileaksre ki is rakott párat a titkos információk közül.

Hasonló módszerrel jutott be Gamble a belbiztonságért felelős államtitkár, Jeh Johnson telefonjába: le tudta hallgatni a hangpostafiókját és üzeneteket tudott küldeni a készülékről. Johnsont ekkor üzenetekben zaklatni is kezdte.

2015 októberében pedig az akkor már 16 éves Gamble bejutott az FBI igazgatóhelyettesének otthoni fiókjaiba, és hozzáfért számos belső dokumentumhoz. Az FBI-nál észrevették az illetéktelen behatolót és jelszót változtattak, de ekkor Gamble betelefonált, és magát Giuliano-nak kiadva, el tudta érni, hogy újra bejusson. Az adatbázis révén hozzáfért a fekete tinédzsert lelővő rendőr, Darren Wilson adataihoz, és ezeket nyilvánosságra is hozta. Ezzel párhuzamosan zaklatni is kezdte a férfi családját, olyan mértékben, hogy a végén biztonsági őrt kellett alkalmazniuk.

2016 februárjában aztán az amerikai igazságügyi minisztérium adatbázisába is bejutott, 20 ezer FBI-ügynök adataihoz hozzáférve, de ekkor már hajtóvadászat indult utána, és végül sikerült nyomokat találni hozzá, brit otthonában tartóztatták le.

A védelem többek között arra épített, hogy Gamble autizmussal küzd, nem képes rendes társas kapcsolatok kialakítására, és mentális fejlődése megrekedt egy 12-13 éves gyerek szintjén.

Egyelőre még nem tudni, hogy ügyében mikor hirdetnek ítéletet. (Telegraph)