A szerb kormány jelezte, befogadnak annyi menekültet, amennyit az EU kvótái előírnak

Szerbia hivatalosan is jelezte, hogy készek befogadni az EU által megszabott kvótákban előírt számú menekültet, írja az EuroNews.

Pedig az ország még nem is tagja az Európai Uniónak, ugyanakkor kiemelt helyet foglalt el a menekültek balkáni útvonalán, sok tízezer ember haladt át itt, legtöbben Magyarország felé, amíg fel nem épült a magyar-szerb határon a kerítés.

Ha az EU úgy dönt, hogy a menekülteket az EU kvóták alapján kell elosztani, akkor Szerbia ebben természetesen részt vállal. És nem csak a jövőben leszünk készen erre, már most is ezt csináljuk. Jelenleg is 4000 menekült él országunkban, akiket minden segítséggel ellátunk, amit egy állam adhat egy menekültnek

– mondta erről Nebojsza Sztefanovics szerb belügyminiszter.



Nebojsza Sztefanovics Fotó: SRDJAN STEVANOVIC/BELGA/AFP

A cikk kitér arra is, hogy Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia továbbra is ellenzi a menekültek kötelező elosztását szabályozó uniós rendelkezést. Ugyanakkor nemrég kiderült, hogy Magyarország az elmúlt évben 1300 menedékkérőt fogadott be, pont annyit, amennyit a kvóták alapján kellene teljesíteni. A kormány szerint a menekülteket nem a kvóták, hanem a genfi egyezmény alapján fogadták be.