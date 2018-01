2019 végére költözik Jeruzsálembe az amerikai nagykövetség

Benjamin Netanyahu és Mike Pence a Knesszetben Fotó: Handout / Amos Ben Gershom / GPO/Anadolu Agency

Az eredetileg vártnál korábban, már 2019 végén megnyithatja kapuit az Egyesült Államok új izraeli nagykövetsége, amely Tel-Avivból Jeruzsálembe költözik át, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy országa elismeri Izrael fővárosként a három ábrahámi világvallás központját.



Mike Pence alelnök beszélt erről izraeli látogatása során hétfőn a Knesszetbe, miután találkozott Egyiptom és Jordánia közjogi méltóságaival. Pence és Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő körbeudvarolták egymást: az alelnök újságírók előtt is többször Izrael fővárosaként hivatkozott Jeruzsálemre, hízelegve ezzel a miniszterelnöknek.

Pence látogatása azért nem volt teljesen felhőtlen: több ellenzéki képviselőt kivezettettek a Knesszetből, miután transzparensekkel próbálták megzavarni az alelnök beszédét:

Donald Trump elnök még december elején jelentette be, hogy az Egyesült Államok a jövőben elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának és átköltözteti nagykövetségét is a városba, amire a palesztinok is saját fővárosukként tekintenek. (NPR)