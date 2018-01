Az amerikai kormányzat leállása miatt tovább késik a Falcon Heavy tesztje

Az Elon Musk féle Space X sokáig csak nagyképűnek tűnő ígéreteivel vetette észre magát, tavaly azonban egyenesbe jöttek: a Falcon 9 nevű újrafelhasználható rakétájuk több küldetést is sikeresen teljesített. A cég azonban a másik nagy ígéretének beváltásával továbbra is adós maradt, ugyanis nem tudott olyan, működő rakétát mutatni, ami eléggé erős lenne ahhoz, hogy rakományt és missziót juttasson a Holdra vagy akár a Marsra. A Space X szerint ez a rakéta lesz a Falcon Heavy, azaz a Falcon 9 egy módosított, erősebb változata.

A Falcon Heavy tesztjei azonban az utóbbi években egyre csak csúsztak. Míg ki nem jelölték tavaly a január végi határidőt. A tervek szerint január végén tartották volna a Falcon Heavy hajtóműveinek utolsó földi tesztjét, ami meghatározza, képes lesz-e stabilan repülni a rakéta. Ha ez a teszt sikerrel zárul, ki tudják majd jelölni az első tervezett indítás napját.

Most azonban ezt a tesztet is el kellett halasztani, ugyanis mivel az amerikai kormányzat nem tudta elfogadni az új költségvetési tervet (hiszen az ellenzéki demokraták mellett republikánusok is szavaztak ellene a törvényhozásban), az amerikai kormányzat leállt.

A leállás pedig érinti a légierőt is, aminek személyzete elengedhetetlen a Falcon Heavy teszteléséhez, a Space X ugyanis a NASA floridai űrközpontjában állítja kilövőállásra a rakétáját, és ezt az űrközpontot az amerikai légierő működteti.

A kormányzati leállás egyébként nemcsak a Falcon Heavy tesztjét érinti, hanem a Space X más küldetéseit is, például egy, a Nemzetközi Űrállomásre élelmiszert és felszerelést szállító Falcon 9 kilövését, és egy műhold pályára állítását, amiért a luxemburgi kormány már fizetett is. (The Verge)