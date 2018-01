Ferenc pápa bocsánatot kért a pedofil chilei pap áldozataitól

Ferenc pápa Fotó: Massimo Valicchia / NurPhoto

Hazafelé útján újságírók előtt elnézést kért a pápa azoktól a chilei hívektől, akiket megbántott csütörtöki nyilatkozatával.



A chilei egyház nagy nyomás alatt áll, miután kitudódott, hogy az egyik katolikus pap, Fernando Karadima szexuálisan zaklatta tanítványait az ügyet pedig Juan Barros püspök igyekezett eltusolni.

Nagy hajcihő támadt Chilében, miután Ferenc pápa pénteken rágalmazás vádjával illette azokat, akik máris ítélkeztek volna a püspök felett, noha bizonyítani még nem sikerült az esetet.

Az áldozatok ügyvédei és hozzátartozói is kritizálták az egyházvezető szavait. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a Vatikán elég szavahihetőnek tartotta őket ahhoz, hogy 2011-ben életen át tartó vezeklésre ítélje Karadimát, furcsa hát, hogy most megkérdőjelezi állításaikat. Ferenc pápa maga nevezte ki püspökké Barrost még 2015-ben.

A pápa hétfőn az újságíróknak arról beszélt, továbbra is hisz a püspök ártatlanságában, de megértette, hogy szavaival megbánthatta az áldozatokat. (BBC)