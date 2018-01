Kasszás Erzsi éhen halna: a New York Times letesztelte az Amazon pénztár nélküli futurista szupermarketjét

A kiskereskedelem egyik lehetséges jövőbeli fejlődési irányát valósította meg az Amazon egy kísérleti bolttal, amit az online kereskedőóriás seattle-i központjának a földszintjén nyitottak most meg, és amit azonnal letesztelt a New York Times, akik még lopni is próbáltak.



A lopásteszt nem véletlen, az élménybeszámoló szerint az Amazon Go-beli vásárlás alapélménye az, hogy a kezdő vásárló itt szinte tolvajnak érzi magát. Ez azért van így, mert itt már az eddig is létező automatakasszás boltokra jellemző kicsekkolás is megszűnt, vagyis az ember ügyfélként egyszerűen bemegy a boltba, leemeli a polcokról a kiszemelt árucikkeket, amiket berak a saját táskájába vagy a zsebébe, aztán kisétál és kész.

A tesztből kiderül, hogy már a bejáratnál jól látható a különbség egy hagyományos szupermarkethez képest, amennyiben csak azok tudnak átjutni a spéci beléptetőkapukon, akiknek a telefonján ott van az Amazon e célra szolgáló bevásárló applikációja. Bent jelentős eltérés a megszokott boltélményhez képest, hogy nincsenek sem kasszák, sem bevásárlókocsik vagy kosarak. Van viszont feltűnően sok, sőt rengeteg apró kamera, a polcokra irányítva. Az Amazon rendszere ugyanis úgy működik, hogy nem az árukra raknak egyenként csipeket vagy más azonosítókat, hanem a kamerák a látvány alapján azonosítják, hogy az ember mit emelt le a polcról. Amit levettél és zsebrevágtad, azt a rendszer első lépésben egy virtuális bavásárlókocsiba teszi. Ha a bevásárlás közben bármikor visszarakod az árut, az kikerül a kosaradból. Aztán amikor távozol, a rendszer automatikusan összesít és leveszi az összeget a számládról.

Korábban ezt írtuk az újfajta boltról:

A New York Times újságírója úgy próbálta ki, hogy be tudja-e csapni a rendszert, hogy egy négyes üdítős csomagot nem vett le a polcról, hanem még ott a polcon ráborított egy zacskót, így emelte le, majd rakta a hóna alá. A rendszer ennek ellenére tudta, hogy azt is megvette, és el is számolta neki az üdítőket.



Mivel pénztárosra nincs szükség, az alkalmazottak mással foglalkoznak odabent: van, aki útbaigazítja a vásárlókat, van, akit az alkoholosztályra ültettek be, hogy ellenőrizze a vásárlók életkorát. (Érdekes, hogy a korellenőrző funkciót eszerint nem építették be a kísérleti rendszerbe.)

Az Amazon eddig nem volt hajlandó elárulni, hogy a most megnyitott Amazon Go bolt egy azonos nevű lánc első tagja vagy csak egyszeri, kísérleti egység. Azt viszont már cáfolták, hogy a rendszert a tulajdonukban álló Whole Fodds boltláncban akarnák bevetni. Spekulációk szerint az sem kizárt, hogy nem ők akarják majd használni, hanem más kereskedőláncoknak értékesítik majd az egészet.