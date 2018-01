Úgy nézett ki, hogy Fucsovics jól megszívatja Federert, aztán pont fordítva alakult

Remekül helytállt az Australian Openen hatalmasat menetelő Fucsovics Márton az utolsó, Roger Federer elleni vesztes meccsén is. A teniszrajongók mégis egy olyan jelenetet kezdtek megosztani a meccsből, ami azt mutatja be, hogy milyen elképesztő nehéz volt akárcsak egy-egy pontot is csinálni a zseniális Federer ellen.

A svájci 6:4, 5:4-es vezetésénél szervált a magyar éljátékos ellen, amikor furcsán ért a labdába, templomtorony-magasságba küldve egy sima tenyerest. Már az is mázli volt neki, hogy a labda a pályára esett. De közvetlenül a háló mögé hullott, úgyhogy úgy tűnt, Fucsovicsnak könnyű dolga van és egy másodperc kérdése a 15-15. Hát nem így alakult: