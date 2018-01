Amikor szembetalálta magát a Satisfaction dallamára vonagló, félmeztelen állampolgárokkal, a homofób orosz hatalom meghátrált

Végre valami jó hír Oroszországból

- ezzel a kommentárral posztolta új cikkét Masha Gessen, orosz-amerikai újságíró. „Ez a történet a spontán szolidaritásról szól, az önszerveződésről és végül, talán, a szabadság győzelméről a bürokrácia felett” - írja. Pedig első ránézésre csak vicces Youtube-videókról van szó, amelyekben orosz fiatalok rázzák a seggüket.

Az olasz dj, Benny Benassi 2002-es diszkóslágeréhez, a Satisfactionhöz készült klip eredetileg is paródia volt: a zenei videók, a reklámok és a női test üzleti célú felhasználásának elemeit keverte össze. Tíz évvel később brit katonák csináltak egy feldolgozást, de az nem keltett olyan feltűnést, mint az uljanovszki repülési akadémia 14 hallgatójának videója. Ebben a leendő pilóták feszülős alsónadrágban, az egyetemes melegkultúra ikonikus sapkájában táncolnak, és közben házimunkát imitálnak: teregetnek, ablakot pucolnak, vasalnak. A videót talán nem is a nyilvánosságnak szánták, de január elején kikerült a Youtube-ra, és terjedni kezdett.

De valószínűleg nem lett volna belőle országos felhajtás, ha a hatalom nem feszül be tőle. Az orosz légügyi hatóság, a Roszaviatszija közleményben jelentette ki, hogy szigorú intézkedéseket foganatosítanak mindenki ellen, aki részt vett ebben a „felháborító és erkölcstelen akcióban”, és akár ki is rúghatják a kadétokat. Az ügyészség is vizsgálatot indított, bár azt bűncselekmény hiányában hamar lezárta. A tartomány kormányzója is a büntetés szükségességéről adott ki nyilatkozatot, az uljanovszki akadémia rektora pedig a Pussy Riothoz hasonlította a saját hallgatóit. Ami azért hangzik rosszul, mert a punkegyüttes tagjait két év börtönbüntetésre ítélték „közerkölcsöt sértő” produkciójukért.



A központi média is ráugrott a témára, híradókban és beszélgetős műsorokban elemezték a videót. Az állami hírtévé egyik műsorának egy szexológus azt nyilatkozta, hogy a táncoló srácok egyértelműen a homoszexualitás jegyeit mutatják, amihez a mellette ülő testvére, aki szintén szexológus, hozzáfűzte: ez provokáció.

A szexológus testvérpár az orosz állami hírtévén

A videó így persze még több emberhez, sokmillió nézőhöz eljutott, de az ilyen lebuzizás különösen fenyegető Oroszországban, ahol a „nem hagyományos szexualitás” propagálása bűncselekmény, és a putyini médiagépezet nagy egyetértése mellett, szervezetten vadásznak a melegekre a neonácik.

A saját akadémiájuk, a politika és az állami propaganda is nekiment tehát a 18 éves srácoknak, és olyan vádakkal, amelyek bőven börtönbüntetéssel végződhetnek. Ekkor azonban történt valami váratlan:

az újabb Satisfaction videók ellepték az orosz netet.

Először az uljanovszki fiatalok álltak ki ilyen bátran és szellemesen a társaik mellett, aztán az orosz társadalom legkülönbözőbb szegleteiből érkező emberek is. Érdemes belekattintani ezekbe a videókba, mert túl azon, hogy Oroszországban nem egészen veszélytelen ilyeneket csinálni, a nagy részük kifejezetten kreatív.

Így táncolnak és incselkednek



Több tízezren írták alá az első videót készítő kadétok melletti petíciót, és persze a #satisfactionchallenge hashtag is terjedt, mint a tűz. És akármilyen hihetetlennek is tűnik ez Oroszországban,

a hatalom meghátrálni látszik.

Az uljanovszki kormányzó az országos szintű szimpátiatüntetést látva már arról írt a Facebookon, hogy nem lenne értelme kirúgni a videót készítő hallgatókat, és személyesen fog találkozni velük, hogy rendezzék a kérdést. Tegnap pedig már a Russia Today is semleges, sőt inkább támogató hangnemben írt az esetről.

Van államilag támogatott meztelenkedés is Fotó: Alexei Druzhinin/Sputnik

Masha Gessen szerint ezek a videók egyértelmű tiltakozások az állami homofóbia ellen, és megmutatják, hogy a hivatalos retorikával szemben nem igaz, hogy az orosz társadalom egységesen ultrakonzervatív lenne. Az örömtáncot járó fiatalok és idősek pedig a közvélemény-kutatásoknál látványosabban bizonyítják, hogy van még nevetés, felszabadultság és ellenállás a reménytelennek tűnő politikai helyzetben is.(Via New Yorker, LA Times, BBC)