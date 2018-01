Gyakorlatozó katonákra lövellt izzó kődarabokat a vulkán, egyikük meg is halt

Kedden tört ki Japánban a Kuszacu-Sirane vulkán izzó kődarabokat lövellt ki a közelben lévő síparadicsomra, és lavinát is előidézett. A japán média reggel legalább 15 sérültről és egy eltűntről adott hírt.

Most a Reuters azt írja, a kitörésnek van egy halálos áldozata is, ő az egyike annak a katonáknak, akik a közelben végeztek téli manőverezési gyakorlatot. A csoportból mindenkit sikerült kimenteni, de a többségük megsérült, és később egyikük meg is halt. A helyi média azt írja, összesen minimum 12 ember sérült meg, sebesüléseik többségét az izzó kövek okozták. Két ember állapota kritikus, háromé pedig súlyos. Egyetlen személy esett a kitörést követő lavina fogságába, őt kutyák és a közelben lévő katonák segítségével sikerült kiásni.