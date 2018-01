Oscar-díjra jelölték Enyedi Ildikó filmjét

Kedden, kora délután jelentették be a 90. Oscar jelöltjeit,

a Magyarország által nevezett Testről és lélekrőlt a legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában jelölték.

Enyedi Ildikó filmje több díjat is nyert már, elvitte Berlinben az Arany Medvét, a főszereplő Borbély Alexandrát pedig Európa legjobb színésznőjének választották az Európa Filmdíj átadóján. Enyedi Ildikó decemberben már egy lépéssel közelebb került az Oscarhoz, ekkor jelentették be, hogy szerepel a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára esélyes művek kilencesre szűkített listáján. Az amerikai filmakadémia idén 92 alkotás közül választotta ki a szűkített listán szereplő kilenc filmet, ezekből január közepén az intézmény által felkért bizottságok választják ki a végső jelölteket. Ezek közé került most be a Testről és lélekről. A díjátadó gálát idén kivételesen nem február végén, hanem - a téli olimpia miatt - március 4-én rendezik meg.

Enyedi Ildikó filmje mellett jelölték a chilei A Fantastic Woman, a libanoni The Insult, az orosz Loveless, és a svéd A négyzet című filmeket.

A Testről és lélekről, melyet külföldön a Netflix forgalmaz, az ötödik magyar Oscar-díjas film lehet, tavaly Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmjét találták a kategóriájában a legjobbnak, 2016-ban pedig a Saul fia kapta a legjobb idegen nyelvű alkotásnak járó szobrot. A legelső magyar Oscart Rofusz Ferenc A légy című animációs rövidfilmje kapta 1981-ben, a másodikat Szabó István Mephistója 1982-ben.