Ahogy anno Dolly, a világ első, testi sejtből klónozott emlőse is világra jött, ugyanúgy sikerült makákókat klónozniuk kínai tudósoknak, a világon elsőként. A Cell folyóiratban közölt beszámoló szerint a Kínai Tudományos Akadémia sanghaji idegtudományi intézetében tavaly év végén született Csung Csung és Hua Hua. Majd idén januárban egy harmadik klón is világra jött, a tervek szerint az év során több egyed is érkezik még.