Azt hinnéd, hogy hatalmas lángokkal ég egy tengeralattjáró, de az orosz hadsereg szerint nincs ott semmi látnivaló

Hatalmas lángokkal, sűrű, fekete füstöt eregetve égett a hétvégén az orosz haditengerészet egyik Kilo-osztályú tengeralattjárója Vlagyivosztokban, az orosz csendes-óceáni flotta állomáshelyén. A hatalmas tűzről több videó is készült, de ez nem akadályozta meg az orosz hadsereg vezetését a kreatív magyarázkodásban.

A csendes-óceáni flotta sajtószolgálatának közleménye szerint az, amit látunk, pusztán szimuláció, egy kárelhárítási gyakorlat csupán.

A világ hadseregei rendszeresen tartanak ilyen gyakorlatokat, ezeken azonban általában csak szimulálni szokták a katasztrófahelyzeteket. Ami logikus, végül is abból azért adódhatnának problémák, ha gyakorlatozás céljából haditechnikai eszközöket gyújtanának fel.

A Kilo-osztály az orosz flotta fő, nem atommeghajtású tengeralattjáró osztálya. Valós harci helyzetben legutóbb a fekete-tengeri flotta Kilo-osztályú tengeralattjáróit vetették be, ilyenekről indítottak cirkálórakétás támadásokat szíriai célpontok ellen. A Kilo-osztály nem a legjobb hírű tengeralattjáró, elég gyakran érik balesetek. Ezek a tengeralattjárók az indiai flottánál is rendszeresítve vannak, 2013-ban és 2014-ben is kigyulladt egy-egy. (Via Business Insider)