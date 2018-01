Beépülős riport buktatta le, hogyan fogdossák a nőket a brit elit férfibálján

Évtizedek óta a londoni elit társasági élet egyik meghatározó eseménye az évente megrendezett Presidents Club Charity Dinner. Ez egy jótékonysági est, ahol a brit gazdasági és politikai elit tagjai összejönnek, a bevételből pedig egy gyerekkórházat támogatnak. Lehetett licitálni például egy ebédre Boris Johnson külügyminiszterrel, vagy egy délutáni teára Mark Carneyval, a Bank of England vezetőjével.

Egészen pontosan a brit elit férfitagjai jelennek meg itt.

Az esemény ugyanis kizárólag férfiaknak szól, a 360 megjelent szórakozásáról pedig általában 130 gondosan kiválasztott hosztesz gondoskodik.

Arról pedig már régóta szóltak pletykák, hogy a férfiak itt nem bánnak valami illedelmesen a nőkkel, de hivatalos beszámolók eddig nem jelentek meg. Ami annál is inkább különös, mert hivatalosan egy jótékonysági eseményről van szó.

Idén viszont a Financial Times két munkatársa beépült a hoszteszek közé. Ebből pedig egy olyan cikk született, ami szerdán felrobbantotta a brit közvéleményt. A cikk hatásához valószínűleg komolyan hozzájárult, hogy a pénzügyi elit lapja borította rá az asztalra az elit férfiklubra.

A cikk szerzője, Madison Marriage ugyanis részletesen leírta, hogyan fogdossák, taperolják a hoszteszeket a nagyhatalmú férfiak, hogyan nyúlnak a szoknyájuk alá, és veszik teljesen természetesnek, hogy úgy bánnak a nőkkel, mint a húsdarabokkal.



Az eseményt a londoni Dorchester Hotelben tartották. A résztvevőknek szóló brossúrában benne van, hogy senkit sem szabad zaklatni, de ezt senki sem vette komolyan. A hoszteszeket az Artista nevű cég toborozta, ők Nagy-Britannia legnagyobb presztízsű eseményeire szakodosodnak.

A jelentkezőket figyelmeztették, hogy a férfiak idegesítőek lehetnek, de arról azért nem volt szó, hogy szabadon megy majd a fogdosás.

Volt, akinek azt tanácsolták, inkább ne mondja meg a barátjának, hogy egy férfiestre megy dolgozni.

Magas, vékony és csinos jelentkezőket válogattak, 150 fontot fizettek az estéért, és 25 fontot taxira. A nőknek előírták, hogy szűk fekete ruhát, fekete fehérneműt és szexi magassarkút kell viselniük.

A hoszteszek telefonjait elzárták az esemény idejére. A hoszteszek között voltak diákok, és olyanok is, akik egyéb munkájuk mellett, alkalmi pénzkeresetnek vállalták el az estét. Az első dolog, amit érkezés után alá kell írniuk, egy titoktartási szerződés volt, amit át sem olvashattak, és nem tehettek el másolatot belőle.

A nők aztán magasság szerinti sorrendben bevonultak a vacsorára. A feladatuk az volt, hogy a résztvevőknek mindig legyen elég itala, és társaságot is kellett biztosítaniuk. Ezt sok férfi már a vacsora alatt is úgy értette, hogy fogták a hoszteszek kezét, aztán igyekeztek az ölükbe is ültetni őket. Közben egyre több vodka és pezsgő is fogyott, és egyre nyíltabb lett a fogdosás.

Egy 28 éves nő, aki dolgozott már hasonló eseményeken, azt mondta, máshol is előfordul, hogy flörtölnek vele, de máshol nem érzi kényelmetlenül, pláne fenyegetve magát, itt viszont folyamatosan emberek kezét érezte a testén, volt, aki meg is akarta csókolni vagy a szobájába hívta.

Miközben a férfiaknak szinte mindent szabad volt, a hoszteszekre elég szigorú szabályok vonatkoztak. A női mosdó előtt például őr állt, és ha valaki túl sokáig volt bent, egyszerűen kivezették.

11 után aztán afterparty is volt a szálloda egy másik részén, ahol már sokkal részegebbek voltak a résztvevők. Itt már volt, akit felszólítottak, hogy igyon és táncoljon az asztalon, a kezek pedig folyamatosan a nők testén jártak.

A cikk megjelenése óta politikusok sora határolódott el és nevezte elfogadhatatlannak a történteket. Az egyik szervező, David Meller le is mondott az oktatási minisztériumban viselt posztjáról. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök is kiemelte a cikket, mint bátor beszámolót egy elfogadhatatlan és felháborító eseményről. A kórház bejelentette, lemond az adományokról.

Szerda este a Financial Times már azt jelentette, hogy a hatalmas botrány kinyírta a a rendezvényt: soha többé nem rendezi meg, és beszünteti tevékenységét a Presidents Club Charitable Trust.

Madison Marriage pedig a BBC-nek mesélt az élményeiről. Elmondta, személy szerint őt is sokat fogdosták, és több olyan hosztesszel is beszélt, akiknek nagyon rossz élmény volt az este. Igaz, elmondta azt is, hogy más hoszteszek jól szórakoztak, és nem volt problémájuk azzal, hogy a vendégek ezt csináltak, sokan pedig állásajánlatokat is kaptak.



Marriage szerint egész más lett volna a helyzet, ha a munka leírásában benne lett volna, hogy ezt akarják csinálni velük, és az alapján dönthettek volna a jelentkezők. De nem erről volt szó.