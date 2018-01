Lezsák és Boross sem mondja le, ott lesznek a Horthy-misén

Ott lesz, és beszédet is mond Lezsák Sándor a Horthy-misén január 27-én, válaszolta az ATV.hu kérdésére a parlament alelnökének egyik munkatársa. Arra a kérdésre, hogy annak ellenére is részt vesz-e Lezsák a szertartáson, hogy aznapra esik az auschwitzi haláltábor felszabadulásának nemzetközi emléknapja is, úgy feleltek: igen.

Négy hónapja vállalta el, akkor fel sem merült benne, hogy január 27-e auschwitzi emléknap is, mondta Boross Péter.

Ez amúgy mérhetetlenül zavarja,

tette hozzá a volt miniszterelnök az ATV.hu munkatársának. Ennek ellenére sem marad távol: elmegy és beszédet is mond.

"Nem szeretem a gyávaságot, vállalom egy hibás vállalás következményeit is,"

zárta Boross.