Megvannak a csapatok, akiket legyőzve a válogatott esélyt kaphat az Európa-bajnokságra

Kisorsolták a csoportellenfeleinket a Nemzetek Ligájába, Görögországgal Finnországgal és Észtországgal játszunk az új sorozatban a plusz esélyért, hogy itthon léphessünk pályára Európa-bajnoki meccsen.

Ha röviden akarom összefoglalni, hogy mi ez a vadonatúj sorozat, akkor a lényege, hogy ezen keresztül is ki lehet jutni majd a 2020-as Európa-bajnokságra. Ami azért különösen fontos célja a magyar válogatottnak, mert Budapest is társrendezője az Eb-nek.

Először a görög, finn, észt csoportot kell megnyerni. Aztán a többi csoportgyőztest kell legyőzni a C ligából.

Az elsőre nem tűnik annyira lelkesítőnek, hogy a Nemzetek Ligájában 55 ország az Európa-bajnokság mindössze négy helyére pályázik. Viszont elvileg egy hozzánk hasonló szintű csapatnak mégis könnyebb kijutni ezen keresztül az Eb-re, ugyanis nem topcsapatokat kellene verni ehhez, csak papíron nálunk gyengébbeket.

A Nemzetek Ligája ugyanis egy kísérlet. Szemben a hagyományos selejtezőkkel, amikor topcsapatokat sorsolnak össze akár lelkes amatőrökkel is, és Németország 8-0 veri San Marinót, itt a legjobbak a legjobbakkal játszanak, a kutyaütők a kutyaütőkkel, a se hús, se hal válogatottak pedig ugyanilyet kapnak ellenfélnek. Aminek az előnye az, hogy nincsenek előre lefutott meccsek. További előnye, hogy nem játszhattunk volna Andorrával, mert elvileg nem a mi szintünk. Hátránya viszont, hogy mégiscsak szívesen megnézné a szurkoló a németeket vagy a spanyolokat, mondjuk Albánia vagy Norvégia helyett, még ha utóbbiak ellen nagyobb is a sansz.

Éppen ezért a Nemzetek Ligájában erősorrend - az UEFA koefficiensei - alapján négy divizóba osztották az 55 csapatot, és az egyes polcok legjobbjai jutnak ki az Eb-re.

A 12 legjobb van a felső polcon. Négy darab hármas csoportba sorsolták őket, oda-vissza játszanak.



A következő 12-nél is ez a rendszer, négy darab hármas csoport.

Jön a mi szintünk, a C dívizió. (Magyarország éppenhogy kicsúszott a legjobb 24-ből, Törökország mögött 25. volt az UEFA-listáján. Így viszont könnyebb ellenfeleket kaptunk. A minket egy hellyel megelőző Törökország a B divízióban Oroszországot és Svédországot kapta.) Itt 15 csapat van, emiatt 1 hármas és 3 négyes csoport van.

A nálunk is gyengébb csoportban 16 csapat van, négy csoportban.

A B dívizió csoportbeosztása. Ide kerülhettünk volna be, ha kicsit jobban szerepel a válogatott. Kivételesen jobban jártunk a bénázással.

A divízión belüli csoportküzdelmek szeptemberben kezdődnek. Görögország az előző Eb-selejtezőn éppen a mi csoportunkban omlott össze, Feröer is oda-vissza verte, de nekünk akkor sem sikerült legyőzni őket. Azóta visszaerősödtek, a most zárult világbajnoki selejtezőn másodikak lettek Belgium mögött, megelőzve Boszniát. A pótselejtezőn Horvátország simán elintézte őket (4-1, 0-0). Észtország a görögökkel volt egy csoportban a világbajnoki selejtezőn, negyedikek lettek, csak Ciprust és Gibraltárt előzték meg. A harmadik ellenfelünk, Finnország gyengén szerepelt a vébéselejtezőn, bár Izlandot legyőzték, de rajtuk kívül csak Koszovót verték, őket is csak egyszer.

Tegyük fel, hogy 2018 novemberre megnyerjük a csoportunkat, akkor mi van?

Akkor az van, hogy rajtunk kívül a C dívizóban van még három másik csoportgyőztes, de innen csak egy hely kiadó az Eb-re. És jön egy nagy szünet a Nemzetek Ligájában, mert 2019 márciusban elkezdődnek a hagyományos Európa-bajnoki selejtezők, azok ugyanis nem szűnnek meg.

Úgy már nem juthatunk ki, ahogy 2016-ban sikerült

A megszokott, hagyományos kvalifikáció ugyanúgy megy, mint korábban, 55 csapat tíz csoportban, tök vegyesen a legjobbak és a kutyaütők. Annyi - számunkra kedvezőtlen - változás lesz, hogy a hagyományos módon csak a csoport első két helyezettje jut ki az Eb-re, a csoportharmadikoknak nem lesz pótselejtező. Azért rossz hír ez a magyar válogatottnak, mert az Eb-selejtezőn számunkra a harmadik hely volt mostanában a csúcs, a 2016-os franciaországi tornára is úgy jutottunk ki, hogy bővítették a létszámot, és pótselejtezőt játszhattunk. Ez most nem így lesz, a korábban pótselejtezőkön kiosztott helyeket vitték át Nemzetek Ligájában.

Amikor ugyanis véget érnek a hagyományos Európa-bajnoki selejtezők 2019 végén, akkor kapnak még egy lehetőséget a kvalifikáción elbukott csapatok a félben hagyott Nemzetek Ligájában. (A Nemzetek Ligájában 2018 vége és 2020 eleje között csak annyi történik, hogy 2019 nyarán a top polc legeslegjobbai lejátszák, hogy ki nyeri a kupát. De csak ők lépnek pályára, a többi csoportgyőztes ekkor még vár a selejtező végére.)

A legjobbak csoportbeosztása

Mi történhet ekkor a magyar válogatottal?

Magyarország eddigre a hagyományos selejtezőn csoportjában első vagy második lesz (az ellenfelek még nincsenek meg), boldogság, Nagykörút, a Nemzet Ligájából kiszállunk, készülünk a budapesti Eb-meccsekre a 190 milliárdért épült új Puskás-stadionban. Magyarország elbukta a hagyományos selejtezőt, és korábban a Nemzetek Ligájában sem lett csoportelső. Orbán Viktor átveszi az MLSZ-elnökséget, Pintér Attila lesz a szövetségi kapitány, Szöllősi György pedig megírja, hogy Gyurcsány a hibás. A válogatott elbukta ugyan a selejtezőt, de 2018 őszén - kihasználva, hogy Andorra másik kalapban van - már megnyerte a csoportját a Nemzetek Ligájában.

Az utolsó pillanatban juthatunk ki

Ha a hármas pont lép életbe, akkor a C dívizóban a négy csoportgyőztes csapat rájátszásban eldönti, hogy kié lesz a neki jutó egy Eb-hely (papíron, de tényleg papíron most Magyarország, Románia, Skócia, Szlovénia a legerősebb, de Szerbia és Albánia, Norvégia is bejelentkezhet). Ez itt a legbonyolultabb része a Nemzetek Ligája és az Európa-bajnoki selejtezők összefésülésének, hiszen ekkor már több csapat kijuthat az Eb-re azok közül, akik a Nemzetek Ligájában is jól szerepeltek. Feltöltik majd a helyüket alulról, de ezzel tényleg ráérünk 2020 tavaszán foglalkozni, ha még érintett lesz a magyar válogatott.

Így áll össze a következő két év menetrendje:

2018 szeptember-november: a Nemzetek Ligájában lemegy hat csoportforduló, aminek a végén meglesznek a csoportgyőztesek



2019 március-november: lepörgetik a hagyományos Európa-bajnoki selejtezőket. Egy kis közjáték: júniusban a Nemzetek Ligájában a legjobbak legjobbjai eldöntik, hogy ki a legeslegjobb.

2020 március: a Nemzetek Ligája újraéled, a 2018-as csoportgyőzetesek rájtászásban eldöntik, hogy kinek jut a polconként egy Eb-hely

2020 június-július: Európa-bajnokság

Vagyis. A Nemzetek Ligája belépésével elszáll az esélyünk, hogy úgy jussunk ki az Európa-bajnokságra, mint 2016-ban. De elvileg verhető ellenfelek legyőzésével mégis kint lehetnénk az Eb-n, még jól is jön, hogy nem egy kalappal feljebb vagyunk. A szerencsében nem nagyon lehet bízni, mert a Nemzetek Ligájában 8 meccsen kellene felmúlnia magát a válogatottnak.

Lesz egy kutyaütő az Eb-n

Hogy mi lesz a Nemzetek Ligájával később, arról még nem nagyon tudni. Azt az UEFA nem merte meglépni, hogy az egész rendszert úgy alakítsa át, mint ahogy a hokiban zajlik a világbajnokság. Vagyis nemcsak a selejtezőkben játszanának hasonló szintű csapatok, hanem magát a tornát is úgy rendeznék meg, hogy lenne külön Európa-bajnokság a legjobbaknak, egy B csoportos Eb, C csoportos és így tovább. A hokiban a magyar válogatott a legjobbak közé jut fel időnként, amúgy stabil B csoportos. Fociban a B lenne a bravúr, a C a miénk, rossz esetben a D-be esnénk vissza.

A leggyengébbek, a D csoport beosztása. Közülük is lesz Eb-résztvevőé

Így viszont, hogy az egész rendszerhez nem mertek hozzányúlni, az a furcsa helyzet lesz, hogy egy nagyon gyenge csapatnak (akár a minket legyőző Andorrának vagy Luxemburgnak) bérelt helye lesz a 2020-as Eb-n, mert a D csoport legjobbja biztos résztvevő. Sokan imádkoznak majd, hogy őket kapják.