Szita Károly szerint megbuknak azok a politikusok, akik egy szűk politikai elit érdekét képviselve akarnak ráerőltetni valakikre valamit

Az EchoTV Napi aktuális című műsorának volt vendége szerda este Szita Károly. Négy gondolatot emeltünk ki a beszélgetésből.

1. „Nagyon remélem, hogy igen.”

A kaposvári polgármester vezette Megyei Jogú Városok Szövetsége január elején tartott nagyszabású Sorossal riogató rendezvényt a Bálnában. Hogy lett-e ennek konkrét eredménye? Fogalma sincs.

2. „A vidéki emberek nagyon is vevők arra, hogy segítsenek azokon, akiken segíteni kell.”

3. „Az a politika nem hiszem, hogy hosszútávú, ami a szűk politikai elit érdekét képviselve akar ráerőltetni valakikre valamit. Azok megbuknak.”

4. „Egyszerű ember vagyok, (..) ezt az életet akarom továbbélni.”

Szita Károly kaposvári polgármester 1990 óta szereplő a helyi politikában, 1994-ben lett a város polgármestere a Fidesz-KDNP színeiben. Sokáig a legerősebb fideszes városvezetők között volt, egyre gyakrabban jelent meg az országos politikában, 2005-ben azonban megbicsaklott a karrierje, azóta szinte elvétve került az országos nyilvánosság elé. Úgy tűnik, most reaktiválták.

Szitát 2005-ben kapcsolatba hozták egy Krakus Péter fedőnevű titkos megbízottal, aki a 1989-ig tartó aktív időszakában a dossziéban fellelhető adatok szerint több mint 100 alkalommal találkozott III/II-es tartótisztjével, és adott információkat a családjáról meg a Növényvédő és Agrokémiai Állomásnál dolgozó munkatársairól is. Krakushoz hasonlóan itt dolgozott Szita is: 1981 és 1988 között az állomás biológiai laboratóriumát vezette. Ugyan feltűnő a hasonlóság a két ember között, Szita mindenkit biztosított: visszaéltek a személyi adataival, amikor valaki elkészítette a 6-os kartont, ami szerint Fenesi Lajos rendőrfőhadnagy őt szervezte be 1980. július 2-án a III/II-es osztályhoz Krakus Péter fedőnéven, sőt Szita még pert is indított, igaz, nem rágalmazásért, becsületsértésért vagy jó hírnév megsértéséért, hanem államtitoksértés, hivatali hatalommal való visszaélés és államtitoksértés miatti feljelentés elmulasztása miatt.