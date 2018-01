Venezuela elnöke előre hozatta az elnökválasztást

Előrehozott elnökválasztást írt ki április végére a venezuelai alkotmányozó nemzetgyűlés. Ez nem annyira meglepő, az alkotmányozó nemzetgyűlést tavaly hívta össze kizárólag saját híveiből az ország elnöke, hogy így tudja kikerülni az ország ellenzéki többségű parlamentjét.

Az előrehozott választás kedvezményezettje Maduro. Az országa ugyan a teljes gazdasági összeomlás szélén áll, de az elmúlt hónapok viharos tiltakozásai közepette az ellenzéki vezetők egy jelentős részét lecsukták, másik részük inkább önként elmenekült az országból. Így hiába rendkívül népszerűtlen Maduro, van rá esély, hogy veszélyes ellenfél nélkül indulhat a választáson.

Ezek után nem csoda, hogy Maduro már be is jelentette, a maga részéről készen áll a választásra, amit az ellenzék nélkül is szívesen megtartana. Maduro egyébként elsősorban "az imperialistákat" hibáztatja azért, hogy a világ egyik legnagyobb ismert olajtartalékával bíró országa képes volt csődbe jutni. (Via BBC)