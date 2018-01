Győzike publikált egy fotót, amin Hajdú Péter bekapja a kolbászát

Olyan, a maga műfajában igen nagy erejű fotót publikált a Facebookon Gáspár "Győzike" Győző, amin az ismert valóságsószereplő kolbászát Hajdú Péter producer-műsorvezető kapja be éppen:

Könnyű lenne rámondani, hogy "hú mekkora kolbászos kép", de az az igazság, hogy ha Magyarország valamiben tényleg erős - világszinten is -, akkor a közszereplők kolbászos fotóiban. Éppen azért idézzük most fel a műfaj legnagyobbjait, hogy megszavazhassátok, kié a legjobb kép, illetve hogy ebben a mezőnyben Hajdú Péter képes lehet-e akárcsak egy olimpiai pont megszerzésére is, nemhogy győzelemre:

1.) Orbán Viktor és a megnyugtatóan lógó kolbászok

Túlmagyarázni felesleges, hiszen publikálása óta valóságos vizuális ikonná vált a kolbászai mögül űzött tekintettel kipillantó, önmaga megnyugtatására egy puha kolbászba kapaszkodó miniszterelnök drámai fotója:

Orbán Viktor disznóvágás után.

2.) Kiszel Tünde és a kétértelmű szexkolbász

Kardot vagy péniszt ragadni? A spártai katonák klasszikus kérdését a modern tömegmédiafogyasztók Kiszel Tünde híres disznósajtos-kolbászos fotójának megjelenésekor tehették fel újra maguknak. Kiszel a képen egyfajta húsipari érdeklődésű Xénaként baljával úgy fogja a disznósajtos tálat, mint valami pajzsot, jobb kezében kardként forgatva egy vaskos-göcsörtös kolbászt. Na de elég-e ennyi az első helyre?

3.) Gyurcsány besokall a kampánykolbászoktól

Nincs az a XVI.-XVII. századi németalföldi zsánerkép, aminek annyi rétege lenne, mint a majálison lakomázó Gyurcsány Ferencről készült lehengerlő sajtófotónak:

4.) Torgyán József transzba esik az igen hosszú kolbásztól

Meglepő élettani a jelenség, hogy a magyar politikusok nem elhanyagolható százaléka szabályosan transzba esik, ha kolbászt érint egy fényképezőgép jelenlétében. Összetett lelki-élettani jelenségről van szó, amit Torgyán József ismert óriáskolbászos fotója illusztrál talán a legjobban:

4.) Botka László megdöbbenti a választót a hajlékony kolbászával

Mintha a történelem előtti időkbe néznénk vissza, pedig csak 10 hónapja annak, hogy elkészült ez a fantasztikus fotó az akkor még az MSZP választási reménységének számító Botka László szegedi polgármester darált húsos-vékonybeles népszórakoztatási kísérletéről:

5.) Fazekas Sándor és partnere egy szót sem képesek kinyögni az elképesztően vastag kolbász láttán



Nehéz dolga van az embernek, ha ki akarja választani a legerősebb fazekasos-kolbászos képet, az agrárminiszter ugyanis, részben a munkaköréből kifolyólag, rengetegszer fotózkodik húsipari termékekkel. Az én kedvencem az alanti fotó, amin olyan vastag a kolbász, hogy azt már két ilyen vérprofi hústermékszemlélő sem képes pókerarccal szemlélni:

6.) Dávid Ibolya kineveti a végtelenített kolbászt

Ki emlékszik 2018-ban Dávid Ibolyára? Aki látta a politkusnő Möbius-pillanatáról készített remek fotót, az egész biztosan!

7.) Az Omega tagjai leplezni sem tudják, hogy mennyire undorító kolbászt kóstolnak éppen

Savanyú a kolbász! Az egész kamumarketing- és PR-megtévesztés-ipart egyetlen kattintással leplezte le az MTI fotósa, amikor 2016. tavaszán lekapta az Omega együttes két, zsigerileg őszinte tagját, akik annak ellenére voltak ennyire nyíltak, hogy éppen akkor avatták őket a csabai kolbász nagyköveteivé. bármit is jelentsen ez a titulus.

Fotó: Marjai János

Tiszteletbeli említés: az MSZP feltalálta a kampánykolbásztartó állványt

Ha valami fájóan hiányzik a magyar politikai életből, akkor az az igazi innováció, azon belül is az újító termékfejlesztés. Éppen ezért adományozunk emléklapot a szocialista pártnak az alanti fotóért, annak ellenére, hogy jól láthatóan nem szerepel rajta egyetlen közszereplő sem.

Ifjúsági versenyzőnk, Bálint nem közszereplő, viszont zseniális kolbászos kép készült róla

Emiatt sajnos nem indíthatjuk el mégsem az éles versenyben, egy tiszteletteljes főhajtást viszont minimum megér ez, a gyulai kolbász oldalára kiposztolt, majd onnan később leszedett fotó:

Ami olyan erejű kép, hogy Hecker Péter, az egyik legszórakoztatóbb kortárs festő ezt festette belőle, Kisfiú kolbásznak öltözött címmel:

Na de végre jöjjön a népítélet! Arról kell - vagyis lehet - tehát szavazni, hogy Győzike és Hajdú Péter kolbászos fotója megüti-e a közvetlen élmezőny szintjét. Itt a lista, annyi a dolgod, hogy bökj arra, akiről szerinted a legjobb kolbászos kép készült!



Zárásul pedig álljon itt a cikk elkészítése során megtapasztalt legnagyobb rejtély. Király riporter írta ezt a témában indított levélfolyamba:



vegigtoltam egy "szdsz-es politikus neve+kolbász" keresest a google-on, de semmit sem talaltam, viszont a "gusztos péter kolbász" keresésre kiadta ezt: