Ököllel üti ki politikai ellenfelét a kampányvideóban a mulatós klipjeivel híressé vált polgármester

Ezt kapja minden populista!

Az ország legtöbb települést magába foglaló választókörzete a baranyai négyes, ahol 170 falu, nagyközség és város lakói szavazhatnak majd. Mint most kiderült, a 170 közül is az is egyik legkisebb, a 220 lelkes Drávaszerdahely polgármesterére, Alpár Györgyre is, Alpár ugyanis egy Facebookra kiposztolt kőkemény videóval jelentkezett be a versenybe, független jelöltként, de számítva nagyobb ellenzéki pártok támogatására is.



A videóban hősünk a populizmus végső határáig elmenve azzal nyit, hogy amint feltűnik a képen, azonnal beleöklöz egy hablatyoló pártpolitikus arcába, majd azt mondja:



Tudom, hogy legszívesebben ti is ezt tennétek a politikusokkal. De ezt nem tehetjük meg. Viszont eljött annak az ideje, hogy ne pártpolitkusok képviseljék a pártok érdekeit, hanem egy hiteles ember képviselje a ti érdekeiteket.

Alpárnak nem ez az első szórakoztató fellépése. A 444 már háromszor foglalkozott vele:

akkor, amikor a mulatószenészi karrierjéről írtunk. Alpár a tökéletes "Polgármester" néven lép fel, és ő csinálta meg a magyar mulatósklip-történet legjobb, több, mint egy egész perces prózai felvezetését ebben a pazar videóban:

Másodszor akkor írtunk róla, amikor átvettük az Abcúg riportját az irtó szegény, halódó kis faluból egy helyi cég adóbefizetései miatt a Dráva-mente Kuwaitjává váló Drávaszerdahelyről és polgármesteréről:

Harmadszor meg akkor, amikor Németh Szilárd teljes összefüggéstelenül beszólt neki migránsügyben egy facebookos posztja miatt:

