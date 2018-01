Fél napot várattak egy haldokló férfit a Honvédkórház sürgősségijén

Gyermekei súlyos hasi fájdalmakkal vitték be a Honvédkórházba édesapjukat, akit többszöri kérésre sem láttak el. Fél napi várakozás után vitték be a műtőbe, de már késő volt. Az 58 éves férfi másnap délelőtt meghalt – számol be egy kórházi esetről a 24.hu.



Garai Ivett édesapjánál 2017 augusztusában diagnosztizáltak hasnyálmirigy-daganatot, az orvosok kemoterápiára küldték. Az 58 éves férfi négy kezelésen volt túl, amikor október 23-án súlyos hasi fájdalmakra ébredt. A férfit az orvosa beutalta a Honvédkórház sürgősségi osztályára.

Az első vizsgálatra két óra várakozás után került sor, aztán egy ágyra fektették. A férfi délután már vért hányt, de fájdalomcsillapítót nem kapott. A nő szerint a nővérek keresztül néztek rajtuk, végül estére sikerült elérni, hogy megvizsgálják a férfit, és megműtsék. “Felnyitották és rájöttek, hogy a vékonybél teljes hosszában elhalt, nem lehet már rajta segíteni” – mondta Garai Ivett a 24.hu-nak. A férfi másnap délelőtt halt meg.

A nő felháborítónak nevezte azt, hogy édesapját a triage rendszer szerinti hármas kategóriába sorolták az ötös skálán. Ez határozza meg, hogy a beteget mennyi időn belül kell orvosnak megvizsgálnia. Panaszt is tett a kórháznál, amire egy válaszlevelet küldtek neki, melyben az illetékes igazgató azt ecsetelte, hogy érkezésükkor már 29 beteg vizsgálatai folytak, akik között több súlyos állapotú is volt, illetve a vizsgálatok alatt, amíg a Sürgösségi Betegellátó Centrumban tartózkodtak, még további 68 beteget vettek fel.

Hozzátették azt is, hogy a férfi áttétes daganatos állapota miatt menthetetlen volt, tehát egy korábban elvégzett műtét sem hosszabbította volna meg az életét, szerintük pedig nem hibáztak. A család jogászokhoz fordult és büntetőeljárás indításán gondolkozik a kórház ellen.

Legutóbb decemberben számoltunk be egy hasonló esetről, akkor szintén órákon keresztül várattak egy nőt a Honvédkórház sürgősségi osztályán, aki végül meghalt.