Hetekre megbénult a közlekedés Párizsban a Szajna áradása miatt

A francia meteorológiai szolgálat szerint az elmúlt száz évben alig akadt olyan csapadékos január mint 2018-ban: az elmúlt hetekben szinte megállás nélkül esett az eső országszerte, a hóolvadás eredményeként pedig hatalmas áradások zajlottak és zajlanak Franciaország több régiójában. Folyamatosan emelkedik a Párizst kettészelő Szajna vízszintje is: előrejelzések szerint kevéssel hat méter alatt tetőz majd a folyó hétfő hajnalban. A folyó mellett húzódó alsó rakpartot már lezárták, szünetel a hajóforgalom és a gyorsvasút is. Párizs agglomerációjában közel ezer embert kellett kitelepíteni elővigyázatosságból az áradás miatt. Noha további csapadékra már nem kell számítani, az ár levonulása több hétig is eltarthat még.

Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Fotó: Daniel BESSON/CrowdSpark

Fotó: STEPHANE DELFOUR/AFP