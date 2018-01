A Jobbiknak van egy hangfelvétele arról, hogy a Fidesz nyúlja az ötleteiket

Sneider Tamás, a Jobbik alelnöke hétfőn nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen a párt szerint Tállai András fideszes országgyűlési képviselő, államtitkár és NAV-elnök beszél arról, hogyan nyúlja a Fidesz a Jobbik ötleteit a választás előtt.



„Hát nincsenek könnyű helyzetben az ellenzéki pártok. Nem azért, hogy én sajnálom őket, csak hogy ha most belekezdtem ilyen nagypolitikai fejtegetésbe, akkor egy mondattal hagy térjek ki. Beszéljünk a Jobbikról. Hát megállt a, megállt a szárnyalás. Ennyi volt. Persze a Fidesz is rájátszik, hiszen azokat a témákat, amelyeket a Jobbik mondott, hozzá kell tenni, hogy a témaválasztás és a problémafelvetés valóságos volt, azt gondolom, a választások előtt. Azért valljuk be őszintén, hogy azért odafigyelünk, hogy mit mond a Jobbik, és hát próbáljuk azt megcsinálni a parlamentben. Ez ilyen egyszerű, így aztán fogy a levegő, meg fogy a téma."

Az Index megkereste Sneider Tamást aki azt mondta, a szöveget kapták, de csak ennyit, amennyi a felvételen hallatszik. Úgy tudják, az elmúlt két hónapban készült, és Tállai egy belső eligazításon beszélt erről fideszeseknek. A kérdésre, hogy mi a bizonyíték arra, hogy ez most készült, és nem a 2014-es választás előtt, Sneider azt mondta, erre egyelőre nincs garancia vagy bizonyíték.



Amúgy 2015-ben Tbg már összeszedte részletesen, táblázatba foglalva, hogyan fogja ki a Fidesz a szelet a Jobbik vitorlájából.