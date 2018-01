Addig paráztak az orosz oligarchák egy pimf listán, hogy végül valami lett belőle

"Hallja ezt a távoli morajlást? Az orosz oligarchák tülekednek a legmenőbb amerikai ügyvédeknél" - mondta Michael Caputo a New York Timesnak. Donald Trump egykori kampánytanácsadója, hogy, hogy nem, jelenleg orosz cégeknek és gazdag orosz magánszemélyeknek ad kommunikációs tanácsokat, így első kézből tudja, mekkora kavarodást okozott az orosz elit körében a tavaly augusztusban elfogadott amerikai szankciótörvény egyik apró részlete.

Donald Trump általában szereti nagy dobra verni, ha végre aláírhat egy törvényt. Valahol érthető ez, oly sok mindent egyelőre nem sikerült megvalósítania abból, amit összefüggéstelen szónoklatai, nehezen kibogozható nyilatkozatai és zavaros tweetjei alapján a programjának gondolnak. 2017. augusztus 2-án mégis mindenféle körítés nélkül, a sajtó távollétében írta csak alá az Oroszország elleni szankciókról két párti támogatással, vétóbiztos szavazati aránnyal meghozott törvényt. Még kifogást is csatolt mellé, vitatva a törvény alkotmányosságát, egyben előre vetítve, hogy kormánya nem feltétlenül fogja magára nézve kötelezőnek értelmezni azt.

Talán ezért sem váltott ki nagyobb visszhangot az amerikai belpolitikában a törvény egyik részlete, mely szerint az amerikai államigazgatásnak január végéig jelentést kell összeállítania állítania a Putyinhoz köthető oligarchák és családtagjaik vagyonáról - márpedig Oroszországban nehéz úgy oligarchának lenni, hogy az ember ne kötődjön Putyinhoz. Vagy méginkább azért, mert az ilyen jelentések hagyományosan egy polcon végzik, hogy aztán az idők végezetéig ott porosodjanak. Arról nem is beszélve, hogy a törvényt eleve gyűlölő Trump akár titkosíthatja is a jelentés leglényegibb mellékletét, az oligarchalistát. "Szerintem kiábrándítóan keveset fognak belőle nyilvánosságra hozni" - nyilatkozta a New York Timesnak Elizabeth Rosenberg, aki a szankciópolitikáért felelt Obama kormányában. A Timesnak nyilatkozó amerikai rálátók épp ezért nem is igazán értik, miért csap ekkora ricsajt lobbizásával az orosz elit, ráirányítva a figyelmet a listára.

Erre jól rá is fizethetnek. Az oroszügyi nyomozás árnyékában Trump kormányának politikai kinevezettjei inkább szabad kezet adtak a bürokráciának. A listát karrierközszolgák állítják össze, így a várakozások szerint az hiteles és teljes lesz, a Putyinnal mutyizók mellett családtagjaik vagyonát is leltárba veszik, és jövedelemforrásaikat is feltüntetik. És bár a listára kerülés önmagában még semmiféle szankciót nem von maga után,

ez egyrészt idővel változhat, mert a lista szereplői tökéletes alanyai lehetnek célzott büntetőintézkedéseknek;



az érintettek joggal aggódnak azon, hogy ha szerepelnek a listán, ez ellehetetleníti az életüket, mert a bankok nem merik majd vállalni a kockázatot, hogy velük üzleteljenek.



De miért paráztak be ennyire az oroszok? "Ha annyira szofisztikáltak, nem kellene tudniuk, hogy ez a jelentés nem egy nagy etvasz?" - kérdezte Rosenberg. Caputo szerint az orosz elit számára a választások óta érthetetlenné vált az amerikai belpolitika. Szerinte az oroszok nem nagyon értik az egész felhajtást a hackelések és az oroszokkal való egyeztetések körül. "Orosz szemszögből nincs semmi értelme annak, ami Washingtonban történik" - állítja Caputo.