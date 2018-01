Jó kondi kell a munkádhoz? Akkor nem kaphatsz All You Can Move kártyát!

Az All You Can Move kártya egy népszerű szolgáltatás: a lényege, hogy a munkáltatók szerződnek a kártyát kiadó céggel, így a munkavállalóik igényelhetnek AYCM-kártyát (már ha vállalnak egy év hűségidőt). A kártyával aztán egy sor sportszolgáltatást igénybe vehetnek, például rengeteg fitneszterembe bemehetnek. Kártyát azonban nem igényélhet mindenki.



Egy Tumblr-posztban hívta fel rá a figyelmet egy blogger, hogy vannak kizáró tényezők is. Az AYCM honlapja szerint ilyen például az, ha valakinek

hivatásának betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges a jó fizikai és esztétikai állapot (különösen, ha rendvédelmi szervnél vagy biztonsági szolgálatnál dolgozik, vagy modell);

Azaz, ha valakinek jó kondiban kell lennie ahhoz, hogy elvégezhesse a munkáját, az nem igényelheti a népszerű AYCM-kártyát, amelynek amúgy az lényege, hogy az ember konditerembe járjon, és jó kondiban legyen.



Megkérdeztük a céget, mi értelme van a kizárásnak, ha válaszolnak, beszámolunk róla.