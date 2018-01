Rég aláztak így meg egyszerre többezer műlegyes horgászt

Most jól megkapták a jogos pofont a műlegyes horgászok, igaz onnan, ahonnan garantáltan nem számítottak rá.



Ezt a különleges, már-már szektaszerű pecás szubkultúrát leginkább a túlzott kifinomultságuk, mondjuk ki: sznobizmusuk és elitizmusuk miatt szokták ugratni. Ők voltak például az elsők, akik rendszeresen visszaengedték a kifogott halakat és még a horgaik kis fémszakállát is lecsípték, hogy kevésbé sebezzék meg az úgyis visszadobott zsákmányt.

A Veszprém megyei lap, a veol.hu mai számában ehhez képest a következő képpel illusztráltak egy pár soros kishírt arról, hogy a fűzfői mólón elkaptak egy gereblyéző, vagyis a létező legbrutálisabb, a halak testébe kívülről nagy hármashorgokat belerántó orvhorgászeszközzel pecázó fickót:

A témát ezzel a képpel illusztrálni olyan, mintha a "Fejszével verte agyon a szomszéd disznóit, majd ivott a vérükből" című hírhez egy krisnás fotóját mellékelték volna illusztrációként. És nemcsak azért, mert a műlegyesek nem szoktak gereblyézni, hanem azért is, mert a képen is látható műlegyező felszereléssel annak fizikai jellgzetességei miatt egyszerűen nem is lehetne gereblyézni, ha akarnának sem.



Persze mit lehet várni egy olyan laptól, ami címben is orvHALÁSZ-nak nevez egy horgászbotra szerelt orvHORGÁSZeszközzel bűnöző férfit.