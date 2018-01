Vágó Gábor visszatalált az LMP-hez, a párt jelöltjeként indul Kecskeméten

A politikusból lett újságíróból lett aktivista hétfőn a blogján jelentette be, hogy újra politikus lesz, és az LMP kecskeméti jelöltjeként elindul a választásokon.

Az erről szóló bejegyzésben arról írt, hogy szerinte a fideszes vezetők is szenvednek a hatalommániától és a szerzési vágytól, ezért csak úgy lehet megmenteni őket „a saját szenvedésüktől”, ha leváltják őket. Vágó arra jutott, hogy „a hatalmi váltás pedig egy tudati váltással érhető el. Ennek az eszköze a szeretet által vezérelt együttműködés”.

A saját részéről pedig azzal járul hozzá a tudati változáshoz, hogy a régi pártja színeiben száll ringbe Kecskeméten.

Úgy látja, az fogja eldönteni, hogy az egymillió Fidesszel elégedetlen bizonytalan szavazót tudjuk-e arra motiválni, hogy elmenjen szavazni. Ezért egy mozgalmat is indít Legyen! néven, hogy a kormányváltásban érdekelt választók meg tudják győzni a kételkedő családtagjaikat.



Vágó Gábor 2010-ben az LMP tagjaként került be a parlamentbe, de 2014-ben már nem szerepelt az országos listán, és később ki is lépett a pártból. Bár akkor azt mondta, hogy „a pártlogika mentén való gondolkodásból” is kilépett, az őszi önkormányzati választáson mégis képviselőjelöltként indult Kecskeméten.