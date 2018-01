Hosszú: Most egy kicsit behúzom a féket

Hosszú Katinka kedd reggel közölte a FFN Golden Tour sorozat szervezőivel, kihagyja az első, nizzai állomást. Az úszó klubján keresztül közölte:

Mivel később kezdte a felkészülést, változtat a versenynaptárán is. Hosszú hangsúlyozza:

"ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fogok indulni versenyeken, folyamatosan készülök most is, hiszen imádok úszni, eszembe sem jutott, hogy abbahagyjam. Csak most egy kicsit behúzom a féket."