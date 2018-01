Tállai András: Lehet, hogy az én hangom van a felvételen

Egyelőre Tállai András sem biztos abban, hogy a hétfőn most nyilvánosságra került hangfelvételen ő ismeri be, hogy a Fidesz a Jobbik ötleteit valósítja meg. De el tudja képzelni, hogy igen. Amikor a NAV elnökét a parlamentben arról kérdeztük, hogy az ő hangját halljuk-e, azt mondta:

„Még vizsgáljuk. Ki tudja? Még az is lehet, hogy ez enyém.”

Sneider Tamás, a Jobbik alelnöke hétfőn hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amin szerinte Tállai azt fejtegeti, hogy a Fidesz rájátszik a Jobbik témáira, és igyekeznek megvalósítani az ötleteiket a parlamentben.

„Hát nincsenek könnyű helyzetben az ellenzéki pártok. Nem azért, hogy én sajnálom őket, csak hogy ha most belekezdtem ilyen nagypolitikai fejtegetésbe, akkor egy mondattal hagy térjek ki. Beszéljünk a Jobbikról. Hát megállt a, megállt a szárnyalás. Ennyi volt. Persze a Fidesz is rájátszik, hiszen azokat a témákat, amelyeket a Jobbik mondott, hozzá kell tenni, hogy a témaválasztás és a problémafelvetés valóságos volt, azt gondolom, a választások előtt. Azért valljuk be őszintén, hogy azért odafigyelünk, hogy mit mond a Jobbik, és hát próbáljuk azt megcsinálni a parlamentben. Ez ilyen egyszerű, így aztán fogy a levegő, meg fogy a téma."

Az első reakciójában a Fidesz még nem beszélt arról, hogy elemeznék Tállai hangját, csak annyit jegyeztek meg, hogy szerintük „ez nem más, mint a reménytelen helyzetben lévő Jobbik és a Simicska média nevetséges akciója”.