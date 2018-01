9 millió forintos működési hiány miatt lehetetlenülhet el a pécsi gyermekhospice ház

Az mno.hu számolt be róla, hogy évek óta nagyon komoly anyagi gondokkal küzd a súlyosan beteg gyerekek hospice-ellátását vállaló pécsi Szemem Fénye Alapítvány, illetve az általuk fenntartott Dóri Ház. (Az intézmény mindennapjairól 2016 szeptemberében az Abcúg közölt egy riportot.)

Az alapítvány vezetője, Gyura Barbara a lapnak elmondta, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a költségvetésük, és ezáltal az általuk alkalmazni tudott emberek száma is. A gyerekeket ellátó ápolók például a fizetési problémák miatt havonta váltják egymást.

Komolyan csökkentette a szervezet költségvetését az SZJA 1 százalékából érkező összegek drasztikus visszaesése (ez sok civil szervezettel történt meg az e-szja bevezetése óta), de a sajátos hospice-szolgáltatás miatt az állami támogatás elmaradása is gondot okoz. Csökkent a magánadományok összege is: 2015-ben 44 millió forintot, tavaly már csak 11 milliót kaptak. Ez persze összefügg azzal is, hogy a forráshiány miatt el kellett küldeni a támogatások szervezésével foglalkozó alkalmazottakat.

A cikk kitér arra, hogy állami támogatásként a Balog Zoltán miniszter keretéből érkező évi 5-7 millió forintos összeget jelenti, de az utóbbi hónapokban hiába érkezett támogatás a számlájukra, az elmaradt járulékok miatt a NAV gyakorlatilag minden adományt inkasszó alá vont. Jelenleg nagyjából 9 millió forint a működési hiányuk, a villanyt csak azért nem kapcsolták ki náluk, mert az otthon egyik lakója, Sziládi Dóra lélegeztetőgépre van kötve, de a cikk szerint a fűtést nemsokára akár ki is kapcsolhatják.

A Dóri Házat 2011-ben hozták létre, ahol súlyosan beteg gyerekeket fogadnak, és a cél, hogy családias, ingergazdag környezetben ápolják őket, illetve a legrosszabb esetben megkönnyítsék életük utolsó napjait. Az intézménynek jelenleg mindössze egyetlen állandó lakója van, az egykor 15 irodai munkaerőt alkalmazó alapítvány jelenleg két főt tud megfizetni.