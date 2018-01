Kiszivárgott üzenetekből derült ki, hogy már a Brüsszelbe menekült katalán vezető sem hisz a katalán függetlenség elérésében

Egy szövetségesének küldött kiszivárgott üzenetből derült ki, hogy az egykori katalán vezető, Carles Puigdemont feladta, és nem hiszik, hogy létrehozhat egy független katalán köztársaságot, szerinte a spanyol kormány nyert ebben az ügyben.

Puigdemont egykori minisztertársának írt üzeneteket kedd éjjel, de az üzenetváltást egy operatőr rögzítette, és ezt hozták most nyilvánosságra. A hatóságok által is üldözött, Brüsszelbe menekült katalán politikus arról írt Tomi Comínnak, az egykori regionális egészségügyi miniszternek, hogy gondolja ő is látja, hogy ennek már vége, saját embereik áldozták fel őket.

Ez a kijelentése pár nappal azután született, hogy a spanyol bíróságok arra jutottak, hogy Puigdemont nem választható újra katalán vezetővé, mivel a spanyol hatóságok jelenleg is üldözik. Puigdemont októberben távozott Brüsszelbe, miután komoly belpolitikai válságot okozott Spanyolországban a katalán függetlenségért kiírt népszavazás. Távollétében választások voltak Katalóniában, ahol pártja kapta a legtöbb szavazatot, és több párt támogatásával elvben kormányt is alakíthatott volna, de a spanyol bíróságok arra jutottak, hogy Puigdemontnak előbb vissza kéne térnie Spanyolországba, hogy újra megválaszthassák, ekkor viszont azonnal letartóztatnák.

Kedden a spanyol parlamentben elhalasztották a Puigdemont újrakinevezéséről szóló ülést, mindaddig, amíg nincsenek megfelelő garanciák arra, hogy sértetlenül visszatérhet. Ezt a késleltetést a szeparatista táborban többen árulásnak élték meg. Puigdemont is arról írt egykori minisztertársának, hogy saját embereik áldozták fel őket.

Szerdán Puigdemont elismerte, hogy valódiak az üzenetet, Twitteren írt arról, hogy ő is egy ember, és vannak pillanatok, amikor kételyek merülnek fel benne. (Financial Times)