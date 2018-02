Meghalt Gene Sharp politológus, a diktátorok mumusa

90 évesen, bostoni otthonában hunyt el Gene Sharp politológus, az erőszakmentes ellenállás világszerte ismert teoretikusa.

Az ohioi és az oxfordi egyetemen tanult, később a University of Massachusetts politikatudományi tanszékén tanított. 1960-ban megjelent első könyve Gandhiról szólt, aki Henry David Thoreau és Martin Luther King Jr mellett az egyik legfontosabb témája és idolja volt. Sharp fiatalkorában börtönbe is került egy polgári engedetlenségi akciója miatt: nem volt hajlandó bevonulni katonának a koreai háború alatt.

Gene Sharp a Celebrating Nonviolent Resistance című rendezvényen Betlehemben Fotó: DAMON LYNCH/AFP

De igazából nem aktivistaként és nem is tudósként lett világhírű, hanem az elnyomás elleni harchoz adott praktikus tanácsai miatt. 1993-as könyve, a From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation évtizedeken keresztül inspirálta az ellenállókat a világ legkülönbözőbb pontjain.

Ebben Sharp az erőszakmentes ellenállás 198 módszerét sorolja fel, ezeket itt bárki megtalálja. Ahogy az általa alapított Albert Einstein Intézet igazgatója mondta a Guardiannek: Sharp szenvedélyes tanítása, miszerint az alulról építkező mozgalmak erőszakmentes eszközökkel is sikeresen lázadhatnak, feldühítette a világ diktátorait, Hugo Cháveztől Milosevicsen át Putyinig. Olyan nagyon különböző mozgalmakat inspirált, mint a 2004-es ukrán forradalom, az arab tavasz felkelései vagy az amerikai Occupy mozgalom.

Szimbolikusnak is tekinthetjük, hogy három éve azért tartóztattak le 17 angolai aktivistát, mert Sharp könyvét olvasgatták egy pincében.

A magyar sajtóban Sharp úgy került elő leginkább, mint a legendás szerb diákmozgalom, az Otpor mentora. „Szlobodan Milosevics uralmának végét több tényező segítette, de a legfontosabb talán Gene Sharp tanítása volt” - írta még a régi Origo 2015-ben. Sokat beszélt Sharpról a tavaly ősszel néhány napig első számú magyarországi közellenségnek kiáltott Szrgya Popovics is, az Otpor egyik vezetője, aki a mesterét követve alkotta meg a maga diktátorbuktató kézikönyvét.