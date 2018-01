Egy szlovák férfinek a napokban ellopták a mobiltelefonját. A tolvaj azóta vígan mobilozik, csak azt nézte be, hogy mivel a készülék össze van kapcsolva a gazdájának más cuccaival, minden frissen készülő fotót lát a telefon gazdája is. A szelfik alapján a rendőrség azonosította is a tolvajt, úgy hívják, hogy Emil Buncík. Mivel a rendőrök nem találták állandó lakhelyén a férfit, körözést adtak ki ellene.

(parameter.sk)