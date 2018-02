Kanadában megszavazták, hogy legyen gendersemleges a himnusz

A kanadai szenátus szerdán megszavazta azt a javaslatot, ami gendersemlegessé tenné a nemzeti himnusz, az O Canada szövegét. A változtatás csak az angol nyelvű szöveget érintené, és csak az „in all thy sons” (minden fiadban) módosulna „in all of us”-ra (mindannyiunkban).

A szöveg módosítását már 2010-ben is kezdeményezték, de akkor a konzervatív többség megakadályozta, hogy lecseréljenek két szót. A most elfogadott módosítást még 2016-ben kezdeményezte a liberális Mauril Bélanger, aki már nem élhette meg a sikert, mert még abban az évben meghalt.

Az O Canada 1980-ben lett az ország hivatalos himnusza, és azóta 12-szer próbálták módosítani a fiaid szót, de eddig minden próbálkozás elbukott. (BBC)