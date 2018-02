Nem a választók lakásait akarják kikémlelni Kövér László belvárosi drónjaival, a valódi megoldás sokkal viccesebb

Jól jellemzi a közéletet belengő gyanakvást, hogy a sajtó és az olvasók egy része valamilyen, egyelőre még át nem látható választási trükknek (=kormányzati kémkedésnek) gondolta/gondolja a 24.hu hírét, miszerint az Országgyűlés Hivatala pont most kezdte el drónokkal fotóztatni a Parlament környékén álló házakat, falragaszokon tudatva az érintett lakókkal, hogy a repülő eszközök két hónapon át fognak arrafelé lebegni, és aki nem szeretné, hogy a drónok belássanak a lakásába, az addig húzza be a függönyöket. Pedig ezúttal, úgy tűnik, nincs szó semmiféle választási kavarásról, bár az akció igazi oka is elég vicces.



A drónok a 444 tudomása szerint azért repkednek és fényképeznek, hogy aprólékos felvételeken, a legkisebb részletekig rögzítsék a jelenlegi állapotot, vagyis hogy hogyan néztek ki 2018. telének végén a Kossuth tér és pár környező utca házainak a homlokzatai. Minderre azért van szükség, hogy ha a következő években bárki bármit meg szeretne változtatni az érintett házak homlokzatán - mondjuk beépíteni egy erkélyt vagy elhelyezni egy cégért - akkor az illetékesek a most készülő fotókat megvizsgálva el tudják dönteni, hogy engedélyezik-e az adott változtatást.

Csakhogy ezek az illetékesek nem az V. kerületi önkormányzat építési osztályán ülnek, hanem a Kossuth tér kellős közepén, bent a Parlamentben.

Az ilyen építési-esztétikai ügyekben egy törvénymódosítás miatt ugyanis egy olyan bizottság illetékes dönteni, aminek az elnöke Kövér László házelnök, és egyik tagja Such György volt rádióelnök, az Országgyűlés Hivatalának jelenlegi vezetője. Mivel az öttagú bizottságban Kövéren kívül ott ül Wachsler Tamás, a Kossuth tér rekonstrukciós programjának vezetője is, aki Such-hoz hasonlóan szintén Kövér beosztottja, Kövér László a bizottságban a korábban megismert arcai mellett, úgyis mint

Szigorú, De Igazságtalan Osztályfőnök



Komcsikiszagoló Véreb



Sztyeppei Sámán



Nemzethalált Vizonáló Új Vörösmarty Mihály



végre megmutathatja Kövért, a Ráday Mihály-i értelemben vett építész-esztétát. A házelnök, ha nem is egyszemélyben döntheti el, hogy miként nézzen ki a Lipótváros közepe, de két munkatársával együtt azért majdnem.

Ezt a jogosítványt a házelnök úgy kaphatta meg, hogy a kulturális örökség védelméről szóló törvény a Parlamentet és a Kossuth tér közvetlen környékét úgynevezett kiemelt nemzeti emlékhellyé nyilvánította. A törvény ezen felül azt is kimondja, hogy a kiemelt nemzeti emlékhely, valamint a környezetében lévő egyes ingatlanok területe településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló területnek minősülnek. Márpedig a településképvédelmi törvény szerint ahhoz, hogy egy ilyen ingatlanon bárki bármit építhessen, kereskedelmi, vendéglátós vagy szolgáltató vállalkozást indítson, szüksége van az úgynevezett Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes engedélyére.

A testület öndefiníciója szerint

Feladata, hogy őrködjön a kiemelt nemzeti emlékhelyek és azok környezete történelmi és műemléki megjelenésének, egységes arculatának megőrzése felett.



Ennek a bizottságnak az elnöke Kövér, a tagjai pedig - Such és Wachsler mellett - Halász János fideszes államtitkár és Szakály Sándor történész. A bizottság történetének első, 2014-es döntésével azonnal bebizonyította, hogy nem fél ízlésrendőrségként fellépni: csípte a szemüket, hogy a Néprajzi Múzeum olyan molinót helyezett ki a homlozatára egy imidzskampány részeként, amin hangsúlyosan szerepelt a piros/vörös szín, ezért sipirc levetették, mert Kövér László nem szereti ezt a színt.

A mostani drónos fotózás tehát azt a célt szolgálja, hogy Kövéréknek legyen egy olyan állapotfelmérésük, amihez képest később döntéseket tudnak hozni. Az akció során 95 ingatlan teljes homlokzatáról fognak legalább 36 megapixeles fotókat készíteni két hónap alatt, összesen nettó 8 millió 703 ezer forint vállakozói díjért, ami bruttóban nagyjából 11 milliót jelent. Az akciót ismerő forrásunk szerint a drónos felmérésből nem következik semmiféle államilag finanszírozott felújítás vagy átépítés, ezúttal csak vizuális adatbázist építenek.

Egy korábbi drónos megrendelés alapján készült el az Országház részletes 3D modellje, de tudomásunk szerint ezúttal nem készül ilyesmi, csak egy rakás kétdimenziós fénykép.