Félrenyelt anyatejtől fulladt meg a berlini állatkert jegesmedvebocsa

Tonja, a berlini állatkert jegesmedvéje újszülött bocsával. A medvebocs 26 napos korában elpusztult, a boncolás alapján az anyatejet nyelte félre. Fotó: HANDOUT/AFP

Az állatpatológusok valószínűleg megtalálták az okát, hogy miért pusztult el mindössze 26 napos korában a berlini állatkertben december elején született jegesmedvebocs. A vizsgálataik szerint a bocs félrenyelte az anyatejet, és megfulladt.

A berlini állatkert nyolcéves, Tonja nevű jegesmedvéje decemberben két utódot hozott világra. Az egyik halva született, anyja pedig minden bizonnyal felfalta, mert a kamerák képein már nem látták a tetemet a gondozók.

A másik bocs 26 napos korában múlt ki. "Tudjuk, hogy a kölyök elpusztulásának az esélye igen nagy életének első heteiben, ennek ellenére elkedvetlenített minket a halála, szomorúak vagyunk" - mondta a bocs halála után a jegesmedve gondozója, Florian Sicks. A jegesmedvéknél ötven százalék az esélye, hogy egy újszülött elpusztuljon, mert a bocsok nagyon fejletlenül jönnek világra.

Az állatvédők viszont a jegesmedvék tartási körülményeit okolták. Az állatkert szerint valójában a természetben és fogságban is természetes dolognak számít a bocsok halála. Tonjának például már 2016-ban is voltak bocsai, melyek közül az egyik szinte azonnal elpusztult, a másik, Fritz névre keresztelt bocsot pedig négy hónapos korában egy gyors lefolyású májgyulladás vitte el. (Via MTI)