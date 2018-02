Hatalmas maja városra bukkantak a guatemalai dzsungel mélyén

Több, mint 60 ezer rejtett maja romra bukkantak kutatók a guatemalai dzsungel mélyén. Az archeológusok már egy feltárt maja város (Tikal városa) környezetét kutatták éppen egy újfajta lézertechnológiával, amikor házak, paloták, utak és erődök nyomaira bukkantak. A feltárt leletek alapján a kutatók azt mondják, hogy a maja városok több millió fővel népesebbek lehettek annál, mint amit korábban gondoltak róluk.



Fotó: Canuto and Auld-Thomas/AP

“Ez az egyik legnagyobb előrelépés 150 év maja archeológiájában” - mondta Stephen Houston, a Brown Egyetem professzora.

A felfedezés egy újfajta lézeres eljárásnak, a Lidar-technológiának köszönhető. Ez abban segít, hogy a kutatók ráleljenek olyan leletekre, amelyeket az őserdő elrejt előlük. Egy helikopterről vagy repülőről lézersugarakkal pásztázzák a felszínt, a műszer pedig háromdimenziós térképet készít a hely topográfiájáról. Így bukkantak rá az ősi városra is: a lézer kilométeres hosszúságú városfalat fedett fel előttük, amelyet szabad szemmel nem is láttak. A tudósok hasonló technológiát használtak a kambodzsai Angkor templomegyüttes rejtett részeinek feltárásához is. (BBC)