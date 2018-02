Hétfő délelőtt folytatódott a Fővárosi Törvényszéken a Teréz körúti robbantó, P. László pere. A tárgyalás a múlt héten kezdődött, P. ekkor teljesen váratlanul visszavonta minden korábbi beismerő vallomását, pedig tavaly hosszan beszélt arról, hogyan készítette a szegecsekkel felszerelt bombát, és miért robbantotta fel a körúton. Azt mondta, szülei megfigyelik, és ennek akar véget vetni rendőrök felrobbantásával, és a fegyvereik elvételével.



A hétfői tárgyalási napon a két sérült rendőrt, és azt a járókelőt hallgatták ki, akik megsérültek a robbanásban. A rendőrök részletesen beszámoltak arról, milyen átélni azt, ha az ember közvetlen közelében felrobban egy több kilós bomba.

„Olyan volt a robbanás, mintha valaki a nyakamba dugott volna egy petárdát, viccből”

- mondta V. László, az egyik sérült rendőr. V. szerint az aznapi szolgálat teljesen rutinszerűen indult, a társával ad hoc kerültek össze, és a Blaha Lujza tértől indultak a Nyugati pályaudvar irányába. A társa, A. Szabina ehhez később hozzátette, hogy lényegében túlóráztak a nagy leterheltség miatt, hiszen aznap reggel adták le a szolgálatot, és este már újra mentek.

P. László a bíróságon Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

A járőrözés nyugodt volt, még arra is volt idejük, hogy bedobjanak egy pizzát és bemenjenek gyümölcsléért egy közértbe. V-nek semmi különös nem tűnt fel, csak egy punk, aki furán nézett a kolléganőjére, „mintha nem látott még volna csinos nőt”, de ő szúrósan visszanézett rá, és továbbmentek. Két gyanús férfit ugyan igazoltattak már a Nyugatitól visszafelé sétálva, de ez sem volt szokatlan.

Az egyetlen furcsa dolog már a robbantás helyszínén tűn fel nekik, de ennek nem tulajdonítottak nagy jelentőséget:

a Teréz körút 2.-nél szokott lenni egy hajléktalan, de akkor nem volt ott.

Ehhez a hajléktalanhoz fűződik egy másik szerencsétlen körülmény is: nem tűnt fel nekik, hogy az egyik kirakatban ott egy magára hagyott táska. Nem volt gyanús, mindig ott szokott lenni egy táska a hajléktalan miatt - mondta V.

Ahogy elhaladtak mellette, a táska felrobbant.

„Volt egy pár másodpercnyi zavarodott állapotom, eszméletemnél voltam, de össze kellett raknom, hogy szolgálatban vagyok, és rendőr vagyok” - mondta V. Az a pár másodperc perceknek tűnt számára.

Először azt hitte, hogy petárdát dobtak az arcába, aznap volt ugyanis a Fradi-Újpest meccs, és egy szurkolóra gyanakodott. Amikor azonban meglátta a Teréz körúti épületről lehullott törmeléket, akkor rájött, hogy ez sokkal pusztítóbb volt, mint egy petárda.

Elkezdte keresni a társát, aki a robbanás következtében elájult, és erősen vérzett a feje. Megpróbálta lefogni a sebét, közben rádión segítséget kért. Ekkor már több járókelő is odarohant hozzá segíteni.

P. László izgett-mozgott, nevetgélt

A térfigyelő kamerák felvételei alapján P. László a robbanás után közelebb lépett a sérültek rendőrökhöz, hiszen alig öt méterre állt tőlük, fedezékben. A bíró többször is rákérdezett V-nél, hogy feltűnt-e neki P., illetve felismeri-e, ő azonban azt mondta, hogy nem. Ez ugyanis akkor történhetett, amikor még azt sem tudta, ki ő és hol van.

V. László amúgy is súlyos sérüléseket szerzett a robbanásban:

A koponyája hátsó részébe belefúródott egy szeg.

Két dobhártyája beszakadt.

Mellüregébe repeszdarab hatolt, ami ráadásul máig ott van, és már ott is marad.

A hallása azóta sem jött teljesen rendbe.

Miközben V. ezeket sorolta, a tárgyaláson egyébként alig beszélő P. mögötte a padon ülve izgett-mozgott, a kabátját birizgálta. Később, amikor a rendőrt arról faggatta a bíró, találkozott-e korábbi életében bármikor is a vádlottal, P. csak mosolygott. A rendőr amúgy sosem látta korábban, először a videófelvételeken szembesült vele.

A másik rendőr, A. Szabina semmit sem tudott mondani a robbanásról, ő ugyanis szinte azonnal eszméletét veszítette, az utolsó emléke az volt, hogy azt mondta a társának, hogy mennyire jó lenne bemenni az egyik körúti szoláriumba (hideg volt aznap este).

„A kórházban ébredtem fel, csövek lógtak ki belőlem, mélyaltatásban voltam, azonnal vissza is aludtam” - mondta.

A bíró V. Lászlótól és A. Szabinától is megkérdezte, akarnak-e a vádlott, P. László szemébe nézni. Mindketten azt mondták, hogy ezt már megtették az első tárgyalási napon. A. Szabina ehhez hozzátette, úgy gondolja, P. a felelős a robbantásért, mert hisz az alapos rendőri nyomozásban, amely őt hozta ki gyanúsítottként. V. László pedig azt mondta, semmit sem akar mondani neki.

Fotó: Képszerkesztőség/Tuba Zoltán

V. László azóta már visszatérhetett járőrözni, A. Szabina nem. Súlyos koponyasérülése ezt egyelőre nem teszi lehetővé, és nem is tudja, mikor mehet ki újra az utcára, pedig azt mondta, szeretett járőr lenni.

Most irodai munkát végez, és azt mondta, annak is örül, hogy egyáltalán rendőr maradhatott. A robbantásban egy szeg fúródott az agyába, a lába pedig több helyen eltört.



A két rendőrrel azóta már Orbán Viktor és Pintér Sándor is többször találkozott, ezekről volt, hogy a miniszterelnök videófelvételt is közzétett.

A harmadik sérült egy járókelő volt, aki épp munkából tartott hazafelé, és dohányboltot keresett. Neki csupán egy szeg fúródott a lábába, de azt vallotta, hogy nagyon megijedt, amikor hallotta a petárdaszerű robbanást, és látta a szaladó embereket, ezért ő is elszaladt. Hazament. Orvos csak később látta, az, meg hogy ezt egy szeg okozta, csak napok múlva derült ki.

A tárgyalás hétfőn is nagy érdeklődés mellett zajlott, a sajtón kívül megjelent újra P. László apja és mások is. P.-t kirendelt ügyvéd védi, miután a férfi két korábbi ügyvédjét is elbocsájtotta, miután azt mondta róluk, a szüleinek kémkednek. A kirendelt ügyvéd a tárgyaláson azt mondta, hogy két nő a szünetben odalépett hozzá, és megfenyegették, hogy mivel nem jól végzi a munkáját, ezért fel fogják jelenteni.

P. továbbra sem vallott, és kérdései sem voltak a tanúkhoz, pedig a bíró többször is hozzáfordult. Egyszer azért, mert feltűnően mosolygott, és a bíró megkérdezte, miért. Azt felelte, azért, mert viccesnek találta a kivetőt, ahol a róla készült rabosítási képeket mutatták.

Később pedig ő maga kérdezte a bírótól, mikor lesz már vége? „Minek, a tárgyalásnak vagy az eljárásnak?” - kérdezett vissza meglepetten a bíró. „Mindkettőnek” - mondta P.

„A mai tárgyalásnak másfél óra múlva, az ügyet nem tudom megmondani. De közlöm, hogy minden bizonyítékot megvizsgál a bíróság. Akkor lesz vége, ha az ön felmentéséről vagy elítéléséről érdemben tudunk dönteni” - mondta a bíró.



A tárgyalásnak amúgy egyhamar biztosan nem lesz vége, a bíróság öt tanút hallgat meg még a héten, és aztán még 55 tanú vallomásának a felolvasása is hátravan. P. ügyvédje pedig indítványozta, hogy rendeljenek ki toxikológus szakértőt, és állapítsák meg, volt-e valamilyen gyógyszeres befolyásoltság alatt a vádlott. Az ügyész szerint azonban ennek másfél évvel a robbantás elkövetése után nem sok értelme lenne.