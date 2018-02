Paul Simon befejezi a turnézást

Fotó: ANDER GILLENEA/AFP

A 76 éves, tizenkétszeres Grammy-díjas Paul Simon, a Simon and Garfunkel duó tagja Twitter-oldalán jelentette be, hogy félig-meddig visszavonul a koncertezéstől: nem vállal több turnét, csak egy-egy egyedi fellépésre vállalkozik majd a jövőben. Simon utolsó turnéja tavasszal indul az Egyesült Államokban és nyáron ér el Európába, ahol érinti Manchestert, Dublint, Glasgowt, Londont, Amszterdamot, Oszlót, Antwerpent, Koppenhágát és Stokholmot is.



A magyar származású Simon azt írta, a hangja még jó állapotban van, imád zenét írni, de gitárosa, Vincent N'guini elveszítése és családja távolléte miatt úgy dönt, hogy ez a túra lesz az utolsó, a jövőben csak egyedi fellépéseket vállal majd.