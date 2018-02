Egy 8.-os állami földrajzkönyvben a menekültáradat a fő tudnivaló Olaszországról, a kiadó szerint azért, hogy a tanuló naprakész ismeretekkel rendelkezzen

A 24.hu írta meg, hogy egy 8. osztályos általános iskolásoknak szánt állami földrajzkönyv az Olaszországgal kapcsolatos legfontosabb információk között nagyjából azt emeli ki, hogy a fővárosa Róma, Afrika irányából óriási menekültáradattal kell megküzdenie, és „jelenleg 4 300 000 menekült él az országban”.

A szövegből amúgy úgy tűnhet, mintha az utóbbi pár évben került volna 4,3 millió menekült az országba, de a Migration Observatory’s Report: Immigrants’ integration in Europe összehasonlító statisztikáiban az áll, hogy Olaszországnak most összesen 5,7 millió bevándorló hátterű lakosa van, aminek az 56 százaléka eleve az EU-ból vagy Európa nem uniós részéből érkezett.

Menekültek egy mentőcsónakban az olaszországi Lampedusánál 2017. június 10-én. Fotó: Chris McGrath / Getty Images

Szentirmainé Brecsok Mária Földrajz 8. című tankönyvét az elmúlt években többször is átdolgozták, legutóbb tavaly adta ki újra a korábban minisztériumi háttérintézményként működő Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, és a könyv bővítése közben a menekülthelyzet helyi jellemzőinek tárgyalása új, hangsúlyos elemként került be több országnál is, az új olasz részben pedig minden más földrajzi adatot, információt megelőzve a fejezet elejére került – írja a 24.hu.



Ijjas Tamás, az EKE OFI honlapszerkesztője a lap kérdéseire azt válaszolta, hogy szerintük rendben van a könyv: „Ahogy az mindenki előtt ismert, Olaszország évek óta az Európát sújtó bevándorlás első számú célpontja, több millió migráns érkezett már az országba, amelynek súlyos társadalmi következményei vannak. Fontosnak tartjuk, hogy az ilyen folyamatokról a magyar fiatalok is tudjanak, és a földrajz óra (sic!) keretében lehetőségük legyen erről beszélgetni, kérdéseket feltenni.” (24.hu)