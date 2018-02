Óriássztrájkok után érte el a legerősebb német szakszervezet, hogy jöhet a 28 órás munkahét azoknak, akik ezt szeretnék

Az IG Metall sikeres tiltakozóakciók és sztrájkok révén érte el, hogy egyrészt tagjaik bére 4,3 százalékkal emelkedjen, másrészt pedig hogy bizonyos esetekben lehetővé váljon számukra a 28 órás munkahét. A mostani döntést komoly mérföldkőnek tekintik elemzők, ami vélhetően hamarosan az acélipar után más szektorokba is átszivároghat.

Hosszú tárgyalások előzték meg a keddi megállapodást, a munkások többször tartottak 24 órás sztrájkot is, több százezer ember részvételével. A tárgyalások azt mutatták meg, hogy az egészségesebb élet-munka egyensúly, azaz a munkaidő csökkentése mára ugyanannyira fontos követelése lett a munkásoknak, illetve az őket képviselő szakszervezeteknek, mint a fizetésemelés elérése.

A most aláírt kétéves megállapodás az IG Metall 900 ezer acél- és elektrotechnikai iparban dolgozó alkalmazottját érinti. A mostani megállapodás értelmében a munkásoknak lehetősége lesz, hogy gyerekvállalás vagy egyéb családi okok, például idős vagy beteg hozzátartozó ápolása miatt akár két éven át heti 28 órára csökkentsék munkaidejüket a jelenlegi 35 óráról, úgy, hogy közben megmarad a joguk arra, hogy bármikor visszatérhessenek a teljes munkaidős munkavállaláshoz, illetve . Cserébe a munkaadók nagyobb teret kaptak arra, hogy 40 órás munkakörbe is vegyenek fel embereket. (Financial Times)