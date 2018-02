A lelkünkre is hatnak a fájdalomcsillapítók

"Riasztó" - értékelte kutatási eredményeit a Kaliforniai Egyetem pszichológus-agykutatója, Kyle Ratner. Ratner és társai a közelmúltban megjelent, szabadpolcos fájdalomcsillapítók, a hazánkban is elterjedt paracetamol és ibuprofén hatásait vizsgáló kutatásokat elemezve arra jutott, hogy ezek a szerek a testi fájdalom mellett az emberi pszichére is hatnak.

Meglepő módon ebben a hatásban van eltérés a férfiak és a nők között. Míg a nők esetében a fájdalomcsillapító a lelki fájdalmat is enyhítette - a begyógyszerezett alanyok kevésbé érzékenyen reagáltak normál esetben lelki fájdalmat okozó jelenségekre, mint például arra, ha kizárva érzik magukat egy társaságban. A férfiakra épp ellentétesen hatott, ők érzékenyebbé váltak az ilyen helyzetekben.

Más kutatások szerint a fájdalomcsillapítók általában is csökkentik az empátiát. Egy kísérletben a paracetamolt fogyasztó alanyokat kevésbé zaklatta fel, ha mások testi-lelki szenvedéséről olvastak, mint a kontrollcsoport tagjait.

A fájdalomcsillapítók az érzelmek mellett a gondolkodásra is hatással vannak. A kísérletekben a begyógyszerezett alanyok rosszabbul teljesítettek feladatmegoldásban. De ami ennél is furcsább, hogy vagyontárgyaikat is alulértékelték - a kísérletben kisebb összeget kértek vagyontárgyaikért a kontrollcsoport tagjainál. (Via UPI)