Nem kegyelmez a bíróság a szexelő 15 évesek videóját megosztó dán fiataloknak

A hét elején már meg is hozták az első ítéleteket abban az egész Dániát lázban tartó ügyben, melyben több mint ezer, többségében 25 év alatti fiatalt vádoltak meg gyermekpornográfia terjesztésével. A példátlan eset megosztja a társadalmat, sokan úgy vélik, bután viselkedő tinédzsereket kezelnek pedofil bűnözőként, mások úgy gondolják, épp ideje, hogy az emberek megtanulják, hogy mások megalázása és kihasználása bűn, amire nem lehet mentség sem az életkor, sem más.

Januárban 1004 fiatalt vádoltak meg gyermekpornográfia terjesztésével Dánia tizenegy különböző régiójában és Grönlandon. A vádlottak 2015 és 2017 között a Facebook csevegőappján, a Messengeren osztották meg azt a videót, melyen két 15 éves társuk szexel egymással. Hétfőn és kedden már meg is hozták az első ítéleteket, de a következő hetekben még számos tárgyalás lesz az ország több bíróságán. A rendőrség több mint ezer fiatal esetében javasolt vádemelést, de az valószínűtlen, hogy mindegyiküket bíróság elé is állítják. Az ítéleteket precedens értékűnek szánják, a jövőben ezek alapján döntenek majd hasonló ügyekben. Első körben tíz vádlott sorsáról döntenek.

Az egész történet három évvel ezelőtt kezdődött egy házibuliban, ahol egy 15 éves lány és egy 15 éves fiú gabalyodott össze. Dániában ebben az életkorban is legális a kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat, de erről a résztvevők tudomása nélkül felvételt készíteni tilos. Az aktus eldurvult, a lányt abuzálni kezdték, és tárgyakkal hatoltak be a testnyílásaiba. A tinédzser később azt mondta, bár a szexbe beleegyezett, az abúzusba és abba, hogy felvétel készüljön az esetről, nem. A jelenetről egy fotó, és egy 50 és egy 9 másodperces videó készült. Nem sokkal később a lányt megkereste a videó egyik készítője – akivel ismerték egymást –, és megzsarolta, hogy

ha nem küld magáról meztelen képet, megosztja a felvételeket ismerőseivel. Így is tett, és a videók az elkövetkező két év alatt rengeteg emberhez eljutottak.

A vádlottaknak gyermekpornográfia terjesztéséért kell felelniük, és bár börtönbe valószínűleg egyikük sem kerül, priuszuk lesz, és felkerülnek a pedofil bűnözők listájára, így nem dolgozhatnak olyan munkakörben, melyben gyerekek vannak a közelükben, és nem lehetnek például rendőrök sem.

Az első ítélet az ügyben hétfőn, a randersi bíróságon született; a vádlottat, egy 20 éves férfit, aki az eset idején 17 éves volt, 30 nap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, emellett 10 ezer korona (úgy 320 ezer forint) sérelemdíjat kell fizetnie a videón szereplő lánynak. Ő tizenkét alkalommal osztotta meg a videót. Az ügyész 60 nap letöltendő börtönbüntetést kért a férfira, de végül figyelembe vették az életkorát és azt is, hogy együttműködött a bírósággal. A vádlott beismerte, hogy megosztotta a videót, de állítja, hogy nem tudta, hogy a felvételen szereplő fiatalok 18 év alattiak.

„Csak egy kis amatőr pornó volt. Semmi többet nem gondoltam bele”

– idézi a férfit a Local.dk. Egy másik vádlott, aki most 19 éves, azzal hárított, hogy nem is emlékszik már rá, hogy megosztotta-e a videót, az is lehet, hogy igen, de az is, hogy nem, mire az ügyész képeket mutatott neki egy csevegésről, melyen látszik, hogy egy ismerőse kéri, küldje át neki, mire ő azt feleli, máris, csak pár másodpercet várjon, míg előkeresi. Összesen 34 ismerősének küldte el.



Nyolc személy kivételével a vádlottak mindegyike 25 év alatti, többségük maga is tinédzser volt az eset idején, négyötödük férfi. Hogy összesen hányan láthatták a videókat, nem derült ki, mert azokat, akik nem küldték tovább, vagy 14 év alattiak voltak az ügy idején, nem vádolták meg. Abszurd módon a legolcsóbban az a két tinédzser úszta meg, akik a felvételeket készítették. 2015-ben, rögtön az eset után a videón szereplő lány elment a rendőrségre, az ügyet kivizsgálták, és a készítőket pénzbüntetésre ítélték, így a mostani eljárásban immunitást szereztek. Ők így nem is kerülnek fel a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekményekért elítélt személyek listájára, és priuszuk sem lesz.

Az, hogy az egészből egyáltalán ügy lehetett, nem is a dán hatóságok buzgalmának köszönhető, hanem a Facebooknak.

A Facebook dolgozói vették észre, milyen sokan osztották meg Messengeren a videókat, ők értesítettek egy az Egyesült Államok kongresszusa által létrehozott, gyermekvédelmi szervezetet, akik aztán értesítették az amerikai hatóságokat, ők pedig az Europolt és a dán rendőrséget. Pedig egy koppenhágai ügyvédi iroda munkatársa, Helle Hald 2016-ban már igyekezett felhívni a hatóság figyelmét az ügyre, de akkor süket fülekre talált.

Sokan úgy gondolják, hogy az egész ügyet felfújták, pedofil bűnözőknek állítanak be tinédzsereket. A Guardian az egyik 19 éves vádlottat, a 19 éves Mira Bechet idézi, aki egy dán tévécsatornának azt mondta, ez a világ legostobább dolga. „Nagyon sokaknak megvan ez a videó, és őket még csak ki sem hallgatták. A barátaim csodálkoznak, hogy miért pont engem hallgattak ki. Ez röhejes” – mondta az eset idején 16 éves Bech.

Az ügyben már politikusok is megszólaltak, a kormányzó liberális párt szóvivője úgy nyilatkozott a dán Politikennek, hogy érdemes lenne megfontolni a törvények felülvizsgálatát olyan esetekben, melyekben tinédzsereket vádolnak gyermekpornográfiával. Javaslatát három másik párt is támogatná, egyedül a szociáldemokraták ellenzik.

Sokan sajnálják a fiatalokat, mert úgy gondolják, nem tudták, mit csináltak. Ebben erősen kételkedik a cyberbullying ellen harcoló dán Emma Holten. Szerinte elég régóta téma az országban az online zaklatás minden formája, így a tiniknek is pontosan tudniuk kellett, mekkora súlya van a tettüknek.

„Ha ez négy évvel korábban történik, sajnálnám őket. Akkor még lehetett volna vitatkozni azon, tudták-e, hogy amit csinálnak, illegális”

– mondta a New York Times-nak. Holten szerint nem azt kell mondani a kamaszoknak, hogy ne csináljanak ilyen videókat és fotókat, mert a tiltás a tinédzsereknél viszonylag ritkán működő koncepció, hanem azt kell megértetni velük, hogy normális ember nem zaklat, nem aláz meg másokat, az interneten pont úgy nem, ahogy nem tennénk a suliban vagy a játszótéren.

A tárgyalások folytatódnak, a héten és a jövő héten további vádlottak állnak bíróság elé.