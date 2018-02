Sötétbőrűek voltak az első britonok

A Cheddar Ember rekonstruált arca. A tudomány jelen állása szerint Nagy-Britannia első lakói sötétbőrűek voltak. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Rendkívül izgalmas eredményre jutottak a brit szigetek első lakóinak kinézetét kutató tudósok. Vizsgálataik, az 1903-ban felfedezett, Cheddar Ember névre keresztelt ősember DNS-ének elemzése alapján ugyanis úgy vélik, hogy az első britonok

rendkívül sötét bőrű, fekete, göndör hajú emberek voltak.

A Cheddar Ember már felfedezésekor nagy tudományos szenzációnak számított, mert a kormeghatározás alapján abban az időben élt, amikor az első emberek átkeltek Európából a brit szigetekre. Vagyis ők tekinthetők a szigetek első lakóinak.

Annak idején persze azt feltételezték, hogy az első britonok fehérbőrűek és szőkék voltak, erre cáfolt rá most a DNS-vizsgálat. Ebből az is következik, hogy az európaiakra jellemző világos bőrszín és haj sokkal később alakult ki, mint azt feltételezték. "Ez is azt mutatja, hogy ezek a képzeletbeli faji kategóriák, amikbe megpróbáljuk besorolni az embereket, valójában nagyon is kortárs konstrukciók, amiket nem igazán lehet a történeti múltra alkalmazni" - mondta Tom Booth, a Natural History Museum archeológusa.