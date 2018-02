Az ukrán kormány szerint a Szijjártóék megegyeztek velük az oktatási törvénnyel kapcsolatban

Az UNIAN ukrán hírügynökség szerint az ukrán külügyminisztérium bejelentette, hogy megállapodásra jutott a magyar féllel az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos vitában, ezen kívül megegyezés született a közös határőrizetről is. Mivel az UNIAN nem pontosítja, pontosan mi is a megegyezés tartalma, rákérdeztünk erre a magyar külügynél is, ezt írták:

„Semmifajta megállapodás nem született az ukrán oktatási törvényről, az ukrán médiában megjelent hír hazugság. A helyzet ezzel éppen ellentétes, Ukrajna továbbra sem hajtja végre a Velencei Bizottság ajánlásait. A magyar kormány álláspontja változatlan és sziklaszilárd, Ukrajna mindaddig nem kezdheti meg az oktatási törvény végrehajtását, amíg nem állapodik meg minden kérdésben a nemzeti kisebbségekkel, így a kárpátaljai magyarokkal. Örülünk annak, hogy a jelek szerint a konzultációk lassan megkezdődnek, a kárpátaljai magyarság számíthat a magyar kormány teljes támogatására. A magyar kormány csak akkor fogja feloldani Ukrajna nemzetközi törekvéseit blokkoló politikáját, ha a kárpátaljai magyarok azt mondják, hogy az oktatási törvény minden részletéről megállapodás született. Ettől még messze vagyunk.”

Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes azt írta a Twitteren, hogy óvatos optimizmussal azt meri állítani, hogy lépésről lépésre közeledik az ukrán-magyar viszony a normálishoz, és hogy az oktatási törvénnyel kapcsolatos viták legfontosabb pontjaiban egyetértés alakult ki a felek között.

A tavaly ősszel hatályba lépő ukrán oktatási törvény előírta, hogy Ukrajnában az oktatás nyelve az ukrán, és hogy nemzetiségi osztályokban a tanítás nem folyhat kizárólag nemzetiségi nyelven, csak abban az esetben, ha a tananyagot ukránul is leadják. A törvény nem tisztázta, hogy ez pontosan mit jelent, így az ukrajnai kisebbségek, köztük a magyarság, félteni kezdték az eddig felépített oktatási rendszerüket.

A törvény ráadásul 3 éves átállási időszakot határozott meg, ez a rövid idő azonban esélyt sem adott volna arra, hogy a határ mentén élő magyarok, akik közül sokan egyáltalán nem beszélnek ukránul, felkészüljenek az alapvető tantárgyak ukránul tanulására. Ezen kívül nincs elég, ukránul és magyarul is jól beszélő tanár sem, akik hajlandóak lennének a határmenti falvakban tanítani. Az ukrán oktatási törvényről bővebben ebben a cikkben írtunk.