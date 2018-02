Tökéletes fantomkép buktatta le a lancasteri rablót

Hung Phuoc Nguyennek, a 44 éves lancasteri hajléktalannak pénzre volt szüksége, ezért úgy döntött, lopásra adja a fejét. A városi piacon be is állt egy kassza mögé, amikor az árus épp nem volt ott, kivette a pénzt a gépből, majd elfutott.

Az esetről részletes beszámolót adott egy szemtanú, aki leírta a rabló külsejét is, és rajzolt egy fantomképet is:

Hung Phuoc Nguyen korábbi rendőrségi fotója és a fantomkép

A kép ugyan nem túl profi, de a részletes leírás az egyik nyomozó eszébe juttatta Hung Phuoc Nguyent, akivel korábban már volt dolga a rendőrségnek. A férfit keresték is legutóbbi ismert címén, de nem volt ott, ami nem is annyira meglepő, hiszen a rendőrség is úgy tudja, hogy hajléktalan. Továbbra is körözik. (Lancaster Online)