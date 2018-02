Öngyilkos lett Rose McGowan volt menedzsere, miután Harvey Weinstein felhozta a nevét a zaklatási botrányban

Jill Messick, Rose McGowan színésznő korábbi producere öngyilkos lett szerdán 50 éves korában. A nő súlyos depresszióval és bipoláris zavarral küszködött, családja szerint azonban az öngyilkossága összefügg azzal, hogy a szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinstein producer január végén az ő egyik régi levelével igyekezett cáfolni Rose McGowan azon állítását, hogy a producer zaklatta.



McGowan szerint Weinstein a Sundance filmfesztiválon zaklatta még 1997-ben. A producer ezt tagadja, szerinte McGowan belegyezett a közeledésébe. Ezért január végén nyilvánosságra hozta Messick levelét, aki akkoriban dolgozott együtt McGowannal, és azt írta, hogy a színésznő neki akkor elmondta, szándékosan mászott be Weinstein mellé a kádba, de azóta már megbánta, hogy ezt tette.

McGowan tagadta, hogy ez így lett volna, és kitartott az igaza mellett.

Messick családja most azt írta egy közleményben, hogy a volt menedzser állapotára nagyon rossz hatással volt, hogy a neve újra bekerült a médiába, és az általa írt állítást tényként kezdték el emlegetni. Azt is rosszul viselte, hogy McGowan ezután ellene is kikelt. Hozzátették, hogy Weinstein az e-mailt Messick akarata ellenére hozta nyilvánosságra. (Jezebel)

Rose McGowan harcáról a hollywoodi szexuális erőszak ellen itt olvashat részletesebben.