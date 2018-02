A második legnagyobb indiai állami bank hirtelen észrevette, hogy 450 milliárd forintnyi rúpia tűnt ez az egyik mumbai fiókjából

Megroppanni látszik az indiai bankrendszer, miután fény derült, hogy a Punjab National Bank, azaz az ország második legnagyobb, állami tulajdonban lévő bankjának egyik mumbai fiókjából majd 1,8 milliárd dollárnyi, azaz kb. 450 milliárd forintnyi rúpia tűnt el egy csalássorozat következményeképp. Részleteket egylelőre nem nagyon közöltek, de úgy tűnik, hogy a bank tisztviselői egyszerűen kiutalgatták külföldre a pénzt néhány kiválasztott ügyfél számlájára.

Fotó: INDRANIL MUKHERJEE/AFP

A Punjab National Bank nemzetközi bank, vannak irodái az Egyesült Királyságban, Hongkongban, Dubajban és Afganisztánban is. Az indiai pénzpiacokon kitörő pánik azonban nemcsak a bank méretének köszönhető, hanem annak is, hogy a botrány bebizonyította, hogy az amúgy is küszködő indiai bankszektort felügyelő szervek lényegében képtelenek még az ilyen iszonyatos méretű csalások leleplezésére és időben történő megoldására is. (Financial Times)